La cuina i els remeis asiàtics ens fascinen i no és per menys. Els asiàtics solen tenir remeis per la salut, la pell, l'envelliment... La veritat és que són uns mags de la joventut, la salut i la productivitat. A més, en aquest article podreu descobrir el kuzu, un superaliment replet de beneficis per la salut.

El kuzu prové de les arrels de la planta lleguminosa enfiladissa Puerària lobata, que un cop moltes, rentades i deshidratades produeixen una pols de midó molt pur que s'utilitza en la cuina com un espessidor.

Els beneficis del kuzu

En l'aparell digestiu

Afavoreix la digestió gràcies al seu alt contingut en flavonoides. Ajuda a reduir el dolor abdominal, alleujant els símptomes de males digestions, aires, inflamacions abdominals i gastritis. El kuzu també és molt eficaç per regular el trànsit intestinal, i està especialment indicat en casos de diarrea. A més, el seu consum habitual ajuda a millorar la nostra microbiota intestinal, afavorint el desenvolupament de bacteris beneficiosos per al nostre organisme.

Contra l'estrès

Té un efecte relaxant que ajuda a alleujar moments d'estrès, i és molt efectiu per a mals de cap, migranyes i tensions.

En el procés de la menopausa

També és un aliat a la menopausa. S'utilitza molt com a ingredient en els suplements per a les dones que es troben en el procés de menopausa i postmenopausa, ja que conté fitoestrògens, uns compostos vegetals que actuen de manera similar a l'estrogen al cos humà, segons han descobert els científics en un avenç publicat al 'Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics'.

Per altra banda, el 'Journal of the Medical Association of Thailand' explica que pot ajudar a tractar algunes de les molèsties menopàusiques més comunes com les sufocacions, la sequedat vaginal o les suors nocturnes.

Pel cor

A més, pot promoure la salut cardiovascular, ja que l'arrel de kuzu ofereix beneficis de protecció cardíaca i des de fa segles s'utilitza a la medicina tradicional xinesa per a aquest tipus de malalties.