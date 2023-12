La grip és una malaltia altament contagiosa. Es propaga fàcilment a través de l’aire quan algú infectat tus o esternuda. Per això, quan arriba el fred, els malalts cauen en efecte dòmino, passant-se el virus dels uns als altres.

La veritable preocupació arriba quan l’infectat pertany a un grup de població que és vulnerable davant d’aquesta malaltia. ¿Què vol dir? Que aquesta persona, per les seves condicions, té un risc elevat que la grip li desencadeni complicacions molt més greus que la infecció en si. I pel seu elevat percentatge de contagi, és crucial prendre consciència sobre la importància de la vacunació contra la grip. No es tracta únicament d’un mecanisme d’autodefensa, sinó de l’alternativa més efectiva per protegir l’entorn.

Per abordar aquesta problemàtica, la farmacèutica Sanofi ha volgut reunir tres professionals del sector sanitari per compartir coneixement i posar en l’epicentre de la conversa la importància de la vacunació antigripal.

Les participants, la doctora Esther Martínez, metge geriatra a l’Hospital de la Santa Creu, la doctora Amelia Carro, cardiòloga a l’Institut Corvilud, i la doctora Esther Redondo, metge de família del Grup de Treball IMVAP de SEMERGEN, han compartit punts de vista, i han arribat a una conclusió comuna: la importància de vacunar-se contra la grip, especialment si es pertany a un grup de població de risc davant de la infecció.

Un context «preocupant»

La doctora Redondo, que també és responsable de l’àrea de vacunes del centre sanitari en què treballa, va començar la seva intervenció parlant d’El Gripómetro de Sanofi, un estudi demogràfic que monitoritza l’evolució de les cobertures de vacunació de la grip en diferents grups poblacionals. Es porta a terme en diferents onades i durant la campanya de vacunació antigripal, permetent obtenir informació a nivell nacional, per comunitat autònoma i en diversos grups d’edat.

La doctora va posar èmfasi que les dades d’aquest any són «desesperançadores» perquè les cobertures en persones de més de 60 anys estan actualment al voltant d’un 48,5%, cosa que significa que ha caigut la cobertura respecte a l’any anterior en aquestes mateixes dates.

No obstant, la doctora Redondo destacava que en la campanya de vacunació antigripal d’aquest any la novetat positiva ha sigut que els nens d’entre 0 i 5 anys també poden accedir a la vacuna com a població de risc.

Per la seva banda, la doctora Carro va voler afegir que en les persones de més de 60 anys i amb malalties cardiovasculars «la malaltia de la grip està infravalorada», i per tant, «s’obvia vacunar-se». «Davant d’aquesta situació la nostra única esperança és que els nens menors de cinc anys es vacunin i protegeixin els avis de contagiar-se de grip», reflexionava la cardiòloga.

La població de risc

En els extrems de la vida es troben els principals grups poblacionals vulnerables davant de la malaltia. És a dir, els nens i nenes menors de 5 anys i les persones més grans de 60. En termes d’edat, es consideren població de risc, ja sigui per la immaduresa del sistema immune o pel seu envelliment.

En concret, cal esmentar que a Espanya, durant la temporada 2019/2020, entre el 70-85% de les morts relacionades amb grip estacional es van produir en persones de més de 65 anys.

La doctora Carro va remarcar les persones amb patologies cròniques, com per exemple aquelles amb problemes renals, cardiovasculars, respiratoris, hepàtics, de diabetis o anèmia crònica, entre altres possibilitats com els perfils encara més vulnerables a patir complicacions. A la qual cosa la doctora Redondo va afegir les embarassades, amb un alt risc per a elles i per al seu fetus, i el personal sanitari, pel seu contacte diari amb persones que tenen la malaltia.

«Els pacients amb patologies cardiovasculars tenen més risc de recaure per una grip» Doctora Amelia Carro - Cardiòloga, directora mèdica i CEO de l’Institut Corvilud i membre de la Societat Espanyola de Cardiologia

La doctora Martínez va incidir en la població de més de 60 anys per explicar que moltes vegades la malaltia de la grip no és un problema. No obstant, és molt comú veure que al cap de poques setmanes presenten complicacions en l’aparell cardiovascular. De fet, les dades oficials asseguren que la grip augmenta fins a 10 vegades més el risc de patir un infart de miocardi, fins a 8 vegades el risc d’ictus i pneumònia i incrementa fins a un 74% els esdeveniments glicèmics, en persones totalment sanes.

La doctora Carro afegia que les persones més grans de 60 anys amb diabetis, hipertensió o fumadores, entre d’altres, tenen més números de patir complicacions després d’una grip que una persona sana, i que aquestes complicacions podien portar a l’hospitalització. Segons dades d’entre el 2008 i el 2018 a Espanya, les hospitalitzacions d’aquest grup de persones van suposar el 26,4% del total.

Vacunar-se per prevenir

«Si et vacunes contra la grip, pot ser que tot i així et contagiïs d’aquesta infecció, però la passaràs com un refredat, o en qualsevol cas, lleument, sense complicacions. No obstant, la població de risc que decideix no vacunar-se no només s’exposa a contagiar-se, sinó que la malaltia pugui desencadenar riscos que comportin l’hospitalització i fins i tot la mort», introduïa rotundament la doctora Redondo. A més a més, posava èmfasi en els més de 50 anys que la vacuna de la grip està funcionant, insistint que hi ha «milions de persones vacunades i, a més, es tracta d’una vacuna inactiva, per la qual cosa és impossible contraure la grip a causa de la vacunació».

Així mateix, la doctora Martínez afirmava una «evidència aclaparadora quant a la reducció d’ingressos en persones de més de 65 anys que havien decidit vacunar-se».

L’evidència científica

Actualment, l’Agència Europea de Medicaments (EMA), únicament avalua les vacunes antigripals per a adults partint de resultats d’immunogenicitat, és a dir, la capacitat que tenen aquestes de generar resposta immune. Per això, estudis que fan servir metodologies observacionals i aleatoritzades poden ser el futur de la investigació en aquest camp perquè són útils per demostrar l’impacte real de la vacunació en la reducció de les complicacions associades a la infecció. Les tres doctores van coincidir que l’evidència científica és més que demostrable.

«Com més persones es vacunin de la grip més eficaç serà la vacuna» Doctora Esther Redondo - Metge de família del Grup de Treball IMVAP de SEMERGEN i cap del centre de salut i vacunació internacional de Madrid Salud

Sobre la càrrega de les vacunes, la doctora Redondo va especificar que les vacunes d’efectivitat moderada són més eficients a mesura que el nombre de vacunats augmenta. Per a les persones grans, que tenen amb més intensitat la malaltia, «hi ha vacunes específiques», ressaltava. A això, la doctora Martínez afegia que les vacunes d’imunogenicitat reforçada «són les que han demostrat millors resultats entre la població gran i vulnerable».

«L’evidència científica de la vacuna és aclaparadora i perfectament demostrable» Doctora Esther Martínez - Geriatra de l’Hospital de la Santa Creu i coordinadora del Grup d’Infeccions i Vacunes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

La doctora Carro, per la seva banda, concloïa la pregunta analitzant que entre els pacients amb malalties cardiovasculars hi ha «molta evidència científica sòlida i específica en relació amb les vacunes». I finalment, va emplaçar els pacients cardiovasculars a estar en estat d’alerta després de superar una grip. «Si notem símptomes similars als que hem tingut durant un brot de la malaltia, com un ictus o un infart, hem d’estar molt atents», explicava la cardiòloga i afegia que «els símptomes que no tenim normalment, també poden ser motiu de consulta».

Conscienciar les persones

Com en molts altres àmbits, l’educació és un pilar fonamental per informar la ciutadania. «Per a això, és crucial tenir temps a consulta, i l’atenció primària està saturada, entre altres coses, per la càrrega burocràtica», manifestava la doctora Redondo. «L’autoritat sanitària hauria de comptar amb els professionals sanitaris per a les campanyes de vacunació i hi hauria d’haver més inversió pública», insistia la metge de família. Per la seva banda, la doctora Martínez remarcava que «la vacunació és clau per tenir un envelliment saludable i hauria d’estar tan interioritzada com la nutrició o l’esport».

La doctora Carro centrava la seva última aportació referint-se a la grip com a «tos, febre i alguna cosa més», un «alguna cosa més» que pot ser «molt preocupant», ja que la malaltia cardiovascular és «la que més morts genera al món» i pot venir provocada o aguditzada per una grip.

Finalment, es va abordar la desinformació i els mites al voltant de la vacuna, apel·lant a l’«evidència científica demostrable» com a font fiable davant les opinions de les persones no expertes, defensant la vacuna com la millor prevenció.