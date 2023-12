Alerten que la depressió afecta el 20% dels pacients crònics

Un 20% de pacients crònics en general, i fins a un 30% de pacients oncològics i cardiovasculars, pateixen depressió, segons la cap del Departament d’Hematologia i Hemoteràpia a l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz i vicepresidenta de la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia (Seth), Pilar Llamas, que, a més, va destacar la importància del suport familiar i l’autoconeixement per empoderar-se i afrontar la malaltia. Llamas va remarcar la necessitat d’establir una connexió amb el pacient i la rellevància de l’educació per empoderar els pacients en iniciatives com el Dia de la Trombosi.