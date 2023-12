Els fàrmacs contra el colesterol alt protegeixen contra les cardiopaties

Investigadors del Brigham and Women’s Hospital, membre fundador del sistema sanitari Mass General Brigham (EUA), han descobert que les estatines, la classe de fàrmacs més receptada per tractar el colesterol alt, redueixen el risc d’infart de miocardi i accident cerebrovascular en dos grups d’alt risc de cardiopatia: els adults grans amb malaltia renal crònica i els que pateixen fragilitat.

Els investigadors apunten que els resultats dels dos nous estudis aporten un context addicional a un antic debat entre la comunitat mèdica sobre si és beneficiós iniciar l’ús d’estatines en persones que encara no tenen el colesterol alt o una malaltia cardiovascular.

«Les estatines són una classe de fàrmacs de primera línia que poden reduir el colesterol i disminuir el risc d’un segon atac de cor o un accident cerebrovascular en persones que ja n’han tingut un, sens dubte», va assenyalar l’autora Ariela Orkaby, de la Divisió d’Envelliment del Brigham.

«Tot i que molts metges encara no es posen d’acord sobre si les estatines han d’utilitzar-se com a tractament preventiu en persones que encara no han patit un infart de miocardi o un ictus, però que tenen un alt risc a causa de l’edat o altres factors, la troballa demostra que les estatines tenen un efecte protector fins i tot en persones que no han patit el seu primer episodi cardíac greu, cosa que significa que segueix sent beneficiós receptar aquests medicaments per a la prevenció primària de les malalties cardíaques», va afegir la investigadora.

Per a la majoria de persones, les estatines són ben tolerades i no tenen efectes secundaris significatius. Tot i això, alguns metges han demanat en els últims anys que deixin de receptar-se a determinades persones, entre elles les que pateixen malaltia renal crònica. En particular, les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort entre els ancians amb insuficiència renal.

«Segurs i eficaços»

«S’ha parlat que les estatines provoquen dolors musculars, però per a la immensa majoria de persones són medicaments molt segurs i eficaços», va afirmar. «El problema és que encara ens falten moltes proves clíniques sobre la seva eficàcia en determinats grups, cosa que ha fet que alguns metges desaconsellin les estatines per precaució», va explicar Orkaby.

En el seu estudi de 14.828 persones amb malaltia renal crònica, els investigadors van descobrir que començar a prendre estatines s’associava a una reducció del 9% de la mortalitat i del 4% del risc d’infart de miocardi o ictus. L’equip també va analitzar un grup molt més gran d’adults grans sense malaltia renal, dels quals el 12% eren fràgils.

En aquest grup de 710.313 persones, van observar que el tractament amb estatines s’associava a un 39% menys de risc de mortalitat i a un 14% menys de risc de patir un primer infart de miocardi o un ictus.