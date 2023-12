Quan va irrompre la pandèmia de covid-19 a les nostres vides, ho van fer també un ventall de dubtes de molts tipus. No sabíem, per exemple, si el virus causant, el coronavirus SARS-CoV-2, desapareixeria al cap d'un temps o es quedaria, ni gravetat de la malaltia a mitjà o llarg termini. La pneumologia és l'especialitat mèdica que ha tingut més feina, i continua tenint, per batallar contra la malaltia, d'una banda, i per revelar totes les incògnites, de l'altra.

Així es van adaptar els serveis de Pneumologia davant de la Covid-19

La doctora Sarah Heili, responsable de la Unitat de Cures Intermèdies Respiratòries (UCIR) de l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz de Madrid, afirma que avui dia el maneig dels pacients de Covid-19 està clarament establert i consensuat. Ho està per als tractaments farmacològics, i també per al suport mecànic respiratori, en els casos que és necessari.

La doctora Heili és una de les autores d'una investigació sobre el paper de les UCIR a Espanya, publicat l'octubre del 2020, en el context de l'adaptació dels serveis de pneumologia davant de la Covid-19. Aquestes unitats, no tan complexes com una UCI, però que proporcionen monitorització cardiorespiratòria i un suport respiratori no invasiu, van ser extremadament útils a la fase més dura de la pandèmia.

L'estudi va recollir dades que constataven que “el nombre d'UCIR existents al Sistema Públic de Salut espanyol va passar de 16 a 41”. El nombre de llits en aquest tipus d'unitats va passar de 112 a 525. Els serveis de pneumologia van haver de reestructurar-se i una de les raons de pes va ser que “la manifestació clínica greu més freqüent desenvolupada als pacients de Covid-19 va ser la insuficiència respiratòria aguda greu amb necessitat de suport respiratori ”.

Més de la meitat dels enquestats a l'estudi opinaven que després de la pandèmia per Covid-19 el seu centre mantindria la UCIR, encara que fos amb una dotació menor. Més de tres anys després, la doctora Sarah Heili té clar que aquestes unitats són imprescindibles per reduir la mortalitat i millorar l'experiència dels pacients. Per tant, continuen sent necessàries.

Seguiment dels pacients després de passar la Covid-19

A la web de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) es pot consultar el Document de Consens de Seguiment post-COVID-19, que també va ser publicat a finals de 2020 a la revista Open Respiratory Archives. S'hi recullen les recomanacions, fruit de l'experiència i el consens, per al seguiment clínic dels pacients després d'haver superat la fase aguda d'aquesta malaltia.

El document recull una classificació dels diferents quadres clínics amb què cursa la malaltia, i s'estableix el seguiment que cal fer a cadascun. I també la manera d'actuar davant dels diferents tipus de seqüeles.

Identificant causes de gravetat i conseqüències

A mesura que s'anava investigant sobre la Covid-19 i el virus que la causa, s'indagava per què alguns pacients evolucionaven força pitjor que altres, sense que se sabés del cert per què. I també es descobrien nous símptomes o problemes causats pel SARS-CoV-2.

Per exemple, buscant causes que justifiquessin la diferent evolució de la malaltia en alguns malalts que observaven els serveis de Medicina Interna i Pneumologia, es va buscar una explicació al genoma dels pacients. Es van recollir mostres de sang a més d'11.000 pacients de molts països i es va dur a terme l'estudi Associació GenOMICC de genoma ampli (GWAS) .

El doctor José María Echave-Sustaeta, cap del Servei de Pneumologia de Quirónsalud Madrid, un dels participants en l'estudi, explica que “l'estudi s'han descobert gens que predisposen a la gravetat i que la COVID-19 pot compartir amb altres virus ". Aquest estudi va ser publicat per Nature el maig de 2023.

A més de febre, calfreds i mal de coll, segons l'OMS, la Covid-19 mostrava un ventall ampli de símptomes que variaven d'una onada del virus a una altra, i també d'un pacient a un altre. La dificultat per respirar era un dels indicis que aconsellaven aconseguir atenció mèdica urgent. I entre els pacients que requerien ingrés hospitalari, una de les conseqüències greus de la malaltia era la insuficiència respiratòria.

Però aviat es va veure que aquest tipus de coronavirus no només presentava símptomes respiratoris. A la premsa es va comentar molt alguns dels seus efectes secundaris més cridaners, com les alteracions en el gust i l'olfacte. Però també afectava la pell, els ulls, el sistema nerviós i el cor.

De manera constant s'estudiaven altres possibles conseqüències d'haver passat o estar passant la malaltia. Per exemple, el doctor David Blasi, especialista en Ginecologia i Obstetrícia del Centre Mèdic Quirónsalud Digest, explica com es va avaluar l'efecte de la Covid-19 en la fertilitat masculina .

Què és el Covid persistent i com es manifesta?

No només s'ha quedat amb nosaltres el virus que causa la covid-19, el coronavirus SARS-CoV-2, causant noves infeccions, sinó que també hi ha persones les que els ha deixat seqüeles post-Covid i també provoca en alguns casos Covid Persistente o 'Long Covid', una síndrome que apareix setmanes o fins i tot mesos després d'haver superat la malaltia.

Com explica el doctor Juan Ruiz Manzano, cap de Pneumologia del Centre Mèdic Teknon, la Covid Persistent és “una síndrome que consisteix en la persistència de símptomes de la Covid-19 a partir de la tercera o la quarta setmana després de la infecció inicial, o per l'aparició de símptomes després d'un temps sense ells”.

Entre el 10 i el 30% dels casos de Covid es poden veure afectats posteriorment per aquesta síndrome, encara que és més freqüent en dones de mitjana edat. La malaltia repercuteix seriosament en la qualitat de vida del pacient, ia més pot prolongar-se setmanes o mesos. Presenta símptomes generals, com fatiga, febre, alteracions al descans, mareig o dolor als músculs, però també símptomes més específics, no només respiratoris.

Cal recordar, així ho fa el doctor José Ángel Cabrera, cap de Cardiologia de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, que la Covid-19 també comporta problemes cardiovasculars. I ho fa durant el seu progrés, però també deixant seqüeles post-Covid al cor o amb diversos símptomes cardiovasculars relacionats amb la Covid persistent.

Aprenent de les fallades comeses

Encara que de la resposta donada a escala mundial contra la pandèmia se'n poden treure molts aspectes positius, també hi va haver moltes coses que es van poder haver fet millor. El setembre de 2022, la Comissió The Lancet sobre Covid-19 va fer públic un informe on qualificava la gestió de la pandèmia com "profunda tragèdia i enorme fracàs".

Al costat positiu de la balança col·loquen la col·laboració publicoprivada, que va permetre desenvolupar diverses vacunes en temps rècord. Lamentablement, estimen que les fallades globals i generalitzades van provocar milions de morts que es podrien haver evitat.

Assenyalen també un greu problema dels nostres temps: moltes persones van protestar contra mesures lògiques de salut pública, influïdes per la desinformació. Un altre aspecte negatiu que assenyalen és la desigualtat sanitària mundial, un tema que caldria abordar per “protegir el món de futures pandèmies ”.

Últimes directrius de l'OMS sobre els tractaments

Avui dia, seguim aprenent. Fruit d'aquest aprenentatge, recentment l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha presentat la seva tretzena actualització de les seves directrius sobre els tractaments contra la COVID-19.

Òbviament, la situació també ha evolucionat, i les actuals variants del virus generalment causen quadres menys greus de la malaltia . A això cal unir que gràcies a la vacunació, els nivells d'immunitat són alts, i això redueix dràsticament el risc de malaltia greu i mort.

Totes les noves recomanacions se centren en els pacients que, en principi, no presenten un quadre greu de COVID-19. Han actualitzat les estimacions de risc d'ingrés hospitalari per a aquest col·lectiu: continuen tenint un risc d'hospitalització les persones immunodeprimides. I també han actualitzat els tractaments delecció en funció de si el risc dhospitalització és alt, moderat o baix.