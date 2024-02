«El cervell és l'òrgan més important del nostre cos perquè és com el nostre ordinador central».

Gràcies a ell sentim, pensem, aprenem, recordem i controlem totes les funcions del nostre cos: des de com ens movem, fins a com parlem, respirem, fem la digestió o com batega el nostre cor.

SET CONSELLS PER MANTENIR UN CERVELL SA

«Tant la prevenció, com la seva identificació primerenca quan apareixen els primers símptomes, són vitals per reduir l'impacte sociosanitari de les malalties neurològiques», comenta el doctor José Miguel Láinez, president de la SEN. Coneixem com prevenir les malalties cardiovasculars, l'obesitat, la diabetis... però és molt probable que no sapiguem com prevenir una malaltia que afecti el nostre cervell.

Per això, els experts en neurologia faciliten set claus per mantenir aquest òrgan essencial en perfecte estat.