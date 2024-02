La fruita seca forma part d'una dieta saludable. Reben aquest nom perquè tenen menys del 50% d'aigua en la seva composició. Ja s'ha demostrat que són aliments amb múltiples beneficis per a la nostra salut: rics en proteïnes, fibra i minerals que són essencials per a l'organisme. A més, són l'snack perfecte, ja que, encara que són un producte molt calòric, en racions moderades és un aliment que evita picar entre hores.

Al llarg de nombroses investigacions, "l'evidència científica suggereix, però no prova, que menjar 42,5 grams al dia de la majoria de fruita seca, com els festucs, com a part d'una dieta baixa en greixos saturats i colesterol, pot reduir el risc de malalties del cor". I aquesta afirmació ha estat ratificada per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès).

De fet, l'estudi espanyol PREDIMED ha avaluat l'impacte de la fruita seca sobre la salut de les persones i com influeix en el risc de malaltia cardiovascular.

"Els resultats van mostrar que la dieta mediterrània que inclou el consum diari de fruita seca redueix el risc de patir un infart de miocardi, un ictus o la mort per causa cardiovascular".

“Protegeix les cèl·lules del mal oxidatiu”

El festuc és una de la fruites seques amb un perfil nutricional més saludable, amb baix contingut en greixos, i amb gran contingut de potassi. És a més una font de vitamines, en concret C i E, i ric en fitoquímics com tocoferols, carotenoides i compostos fenòlics. I, segons una investigació publicada en la prestigiosa revista Nutrients, "el festuc és un aliment poderós per explorar la seva participació en la prevenció de patologies prevalents".

La Fundació Espanyola de Nutrició explica que "els festucs constitueixen un aliment calòric", tal com ja s'ha comentat", però "posseeixen un alt contingut en greixos insaturats, sobretot, monoinsaturats". També és "font de calci, magnesi, zinc, potassi, fòsfor i ferro". I ric en vitamines, com la tiamina, vitamina E i folats.

Controlen el pes corporal

La majoria de les persones creu que la fruita seca, com és el cas dels festucs, engreixen a causa del seu alt contingut en greix. Però, això no és així, ja que existeixen nombrosos estudis epidemiològics que han demostrat el contrari, com ressalta la investigació publicada en Nutrients.

Durant 12 setmanes, s'ha avaluat a un grup de persones que van consumir 53 grams de festuc o 56 grams de pretzels salats. I el resultat evidencia que el seu consum no està associat amb l'augment de pes ni amb major risc d'obesitat. "Tots dos grups van perdre pes, però el grup que va rebre el suplement de festuc va mostrar una major reducció de l'IMC que el grup que va rebre el suplement de pretzel", subratllen els especialistes.

Per què els festucs són essencials per combatre la diabetis?

Un estudi de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ha descobert que els festucs juguen un paper fonamental per a combatre la diabetis, ja que milloren la resistència a la insulina. La recerca, que està liderada per la doctora Mónica Bulló, s'ha dut a terme amb 50 persones prediabètiques, entre els 25 i els 65 anys, durant nou mesos.

I és que, "s'ha demostrat que el seu consum disminueix l'increment dels nivells de glucosa en sang, que tenen lloc després d'una ingesta, i que podria ser un dels mecanismes a través dels quals el consum habitual de festucs podria disminuir el risc de desenvolupar diabetis tipus II". Aquest tipus de diabetis es pot prevenir i retardar la seva aparició mitjançant una dieta sana i exercici físic.

Clau per a la pressió arterial

El consum regular de festucs redueix la pressió arterial. Com expliquen els especialistes de la Fundació Espanyola del Cor, “quan la pressió arterial és alta, les artèries s'endureixen, la qual cosa provoca ateroesclerosis. Al seu torn, aquesta patologia pot derivar en complicacions greus com a infart o trombosi cerebral, entre altres accidents cardiovasculars”.

En un assaig clínic realitzat en 28 persones, durant quatre setmanes en les quals es va seguir una dieta baixa en greixos amb un 10% de les calories procedents de festucs (i en un altre grup aquest percentatge va augmentar fins al 20%), es va demostrar que els festucs redueixen significativament la pressió arterial sistòlica. Però, a més, els experts consideren que els seus beneficis no depenen de la dosi, encara que es recomana que els festucs representin, almenys, el 10% de la dieta d'aquests pacients.