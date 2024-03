La barreja de medicaments és una pràctica de vegades habitual que no pot realitzar-se ni de bon tros a la lleugera sense consultar amb un metge. I és que certes combinacions poden ser perjudicials per al pacient i ocasionar riscos a la mateixa salut. És el que podria passar al prendre brivudina i fluoropirimidines (com capecitabina, 5-fluorouracil, tegafur, floxuridina, flucitosina). Es fan servir per tractar l’herpes zòster i el càncer. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha advertit aquest dilluns sobre el greu risc que pot arribar a ser mortal al barrejar aquests dos medicaments.

Segons l’agència, dependent del Ministeri de Sanitat, s’ha de respectar un període d’espera com a mínim de quatre setmanes entre la finalització del tractament amb brivudina i l’inici de l’administració de fluoropirimidines. Malgrat l’advertència que està realitzant l’Aemps anys enrere, es continuen donant casos greus a causa de l’administració conjunta d’aquests dos fàrmacs. Des del 2017 s’han notificat sis nous casos. Tots els pacients van patir greus conseqüències i quatre van morir. En aquest sentit, l’agència destaca que «és indispensable» que abans de prescriure brivudina, el professional mèdic s’asseguri que el pacient no està rebent quimioteràpia antineoplàstica que contingui 5-fluoropirimidines o flucitosina. «Al dispensar brivudina s’ha d’informar el pacient i recordar-li que llegeixi amb deteniment l’advertència i la targeta d’informació inclosa a l’envàs, a més del prospecte», indiquen.