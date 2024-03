El 4 de març, se celebra el Dia Internacional de la conscienciació sobre la infecció del virus del papil·loma humà (VPH). Es tracta de la infecció de transmissió sexual (ITS) més freqüent que pertany a un grup de virus que gairebé sempre són asimptomàtics, excepte quan produeixen berrugues genitals.

La infecció per VPH es considera de transmissió sexual, perquè en la majoria dels casos, el virus viu en els epitelis (pell i mucoses) genitals. Es necessita contacte directe i intens. Un contacte tipus toc, no transmet la infecció. No és necessari que hi hagi penetració perquè es produeixi la infecció. També es pot transmetre a altres territoris com l'oro-faringe, la gola, per sexe oral. El mateix passa amb la regió anal, encara que no hi hagi penetració anal.

Amb la doctora Mercedes Herrero Conde, ginecòloga i sexòloga i considerada una eminència en aquesta malaltia, resolem els dubtes més freqüents que envolten al virus del papil·loma humà (VPH), que es pot prevenir eficaçment a través de la vacunació, disponible a Espanya.

Per què sempre s'ha associat aquesta infecció a la promiscuïtat?

Totes les infeccions de transmissió sexual tenen aquesta connotació. Però no és cert. Pots contreure-la amb un sol contacte sexual. És cert que quants més contactes i amb més parelles diferents, més risc assumeixes. Però és una qüestió de sort. La malaltia afecta tant homes com dones, no depèn de l'orientació ni està necessàriament relacionada amb la promiscuïtat sexual.

El VPH produeix càncer?

Els virus VPH es divideixen en dos grans grups: baix i alt risc.

Els de baix risc , són responsables de les berrugues genitals i la papil·lomatosi laríngia . Són malalties benignes, però molt recidivants, és a dir, que es poden repetir en el temps i poden trigar a eliminar-se.

, són responsables de les i la . Són malalties benignes, però molt recidivants, és a dir, que es poden repetir en el temps i poden trigar a eliminar-se. Els d'alt risc, són els associats a canvis en les cèl·lules que poden esdevenir en lesions premalignes o càncer. Són diversos genotips, però els responsables de la majoria de les malalties són els números 16 i 18.

Afecta d'igual manera a homes i dones?

Es calcula que el 80% de la població sexualment activa contraurà el virus alguna vegada, tant homes com dones. Els estudis ens mostren que la quantitat d'homes portadors (amb presència de virus) és major que la de dones.

Quin seria el perfil del pacient infectat amb el virus del papil·loma humà?

Qualsevol que hagi tingut contacte sexual amb una altra persona. Es tracta d'un patogen humà obligat, és a dir, no hi ha reservoris de la infecció en animals, com ocorre en altres infeccions.

El preservatiu és l'única barrera de protecció?

És la millor barrera física que tenim. També els camps o barreres de làtex per al sexe oral a dones. El problema és que no protegeix del tot. En ser una infecció de l'àrea genital, el preservatiu no la cobreix totalment i pot no usar-se des del començament de la relació sexual. El preservatiu femení sí que pot usar-se des del començament de la relació sexual, però són molt poc utilitzats.

Per què és important la vacuna contra el VPH?

La vacuna contra el VPH és una estratègia de prevenció primària, és a dir, evita la infecció que pugui produir el virus. Quan estàs vacunat, generes defenses duradores contra els genotips que contingui la vacuna que t'administrin.

En aquest moment, a Espanya, s'està administrant una vacuna amb nou genotips. Fins fa uns anys, han coexistit dues vacunes: una contenia dos genotips (16 i 18) i l'altra, quatre genotips (16,18, 6 i 11). La vacuna actual suma cinc genotips més dels que tenia la de quatre.

Pots posar-te en contacte amb el virus, però aquest no s'integrarà en les teves cèl·lules generant malaltia.

Per a qui està indicada?

Per a tota la població. Les autoritats sanitàries han posat el focus a finançar a la població més jove.

Des del 2023, a Espanya ja es vacunen nenes i nens, als 12 anys. En les nenes hi ha rescat fins als 18 anys, és a dir, aquelles que no es van vacunar als 12, poden rebre la vacuna gratuïta fins als 18 anys. Això no és així en els nois. Les persones adultes, hagin tingut o no relacions sexuals, es poden vacunar també, però no de manera gratuïta. Vacunar-se en edat adulta és una decisió personal, no està coberta per les campanyes poblacionals institucionals.

La vacunació protegeix dels possibles contagis futurs, no tractarà infeccions preexistents. La immunització universal podria erradicar la infecció.

El VPH té tractament?

La infecció per VPH és asimptomàtica, els símptomes els produeixen les malalties que genera. No hi ha un tractament contra el virus, per això és tan important la prevenció. A més de la prevenció primària, està la secundària, és a dir les revisions ginecològiques en les dones per a buscar lesions que precedeixin al càncer.

La doctora Mercedes Herrero Conde recorda una manera eficaç de prevenir el VPH, precisament amb aquestes lletres:

V, de vacuna: És la prevenció primària. Evita que, si ens posem en contacte amb el virus, aquest pugui integrar-se en les cèl·lules causant danys. Això s'aconsegueix amb la vacuna.

P, de preservatiu: Tot i que no protegeix del tot, és la millor barrera física que tenim. També barreres de làtex per al sexe oral a dones. La protecció no és completa perquè no s'usa des del principi de la relació. No cobreix tota la superfície de contacte exposada.

H, d'hàbits saludables: Sabem que fumar dificulta que el nostre sistema immune elimini el virus. Les revisions de cribratge permeten detectar les lesions precanceroses i tractar-les, evitant que aparegui un càncer.