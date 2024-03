La menta és una planta aromàtica amb una fragància agradable i intensa. És fàcil de cultivar a l'interior, al balcó o a la terrassa. És resistent a les altes temperatures i no necessita reg constant.

Coneguda i utilitzada des de l'antiguitat pels seus efectes beneficiosos, els grecs la feien servir immoderadament, aprofitant el poder de les seves fulles no només a la cuina, sinó també com a remei per a certs problemes de salut.

A l'antiga Grècia, la menta era una planta bàsica a les granges. Se la coneixia com la "planta de l'hospitalitat" per la seva olor forta però calmant, que feia que els habitants de la casa se sentissin bé quan respiraven la seva aroma.

Una altra curiositat: S'explica que els déus, Hermes i Zeus, de camí a l'Olimp, van ser rebuts per un parell de camperols pobres que, abans d'oferir-los menjar i beure, van netejar la taula amb fulles de menta. Per això la planta de la menta es considera un símbol d'hospitalitat en la tradició grega.

Les fulles i les flors d'aquesta increïble planta se segueixen utilitzant avui dia, tant en plats salats com dolços i com a remei per a certes malalties.

De les fulles també se n'extreu un oli essencial, recomanat per alleujar els mals de coll i de cap. Un cop més, una infusió d'aquestes fulles és el remei natural perfecte per relaxar el cos i la ment. Sabies que fins i tot els mals de queixal es poden alleujar prenent una infusió de fulles de menta? En definitiva, és una planta amb propietats realment increïbles.

Les fulles de menta es poden utilitzar no només per preparar receptes saboroses i saludables, sinó també, com dèiem més amunt, per tractar certes malalties lleus.

Útil per a la llar

Però si et diguéssim que les fulles d'aquesta bonica planta també poden ser útils a la llar, ens creuries? A continuació t'expliquem com les pots utilitzar. Descobreix què passa a casa teva si bulls 3 fulles de menta en un cassó amb aigua.

Quan hagis provat aquesta tècnica, no podràs viure sense ella. Moltes persones continuen fent-la servir després de descobrir-la. L'únic que has de fer és agafar unes fulles de menta força grans -només en necessites tres- i posar-les en un cassó gran amb aigua.

Bulliu-les durant 10 minuts i apagueu el foc. Començaràs a percebre una olor forta i penetrant que s'estendrà per tota la casa en qüestió de segons. Heu creat un ambientador natural.

L'aroma de les fulles de menta fins i tot perfumarà casa teva durant hores. No llencis l'aigua que has fet servir per bullir les fulles. Et suggerim que l'aboquis en un polvoritzador i ruixis el líquid, utilitzant-lo com a difusor d'aromes.

Els estudis han demostrat que inhalar l'aroma de les fulles de menta estimula el cervell a alliberar-se de l'estrès i l'ansietat i restablir l'harmonia i l'equilibri. Hi ha més de 600 varietats de menta, però la planta amb les fulles més perfumades és la "hierbabuena".

Combat els insectes

Un altre petit secret: la menta és un insecticida natural! Ho sabies? La seva aroma és agradable per a nosaltres, però desagradable per a certs insectes, sobretot mosques i mosquits.