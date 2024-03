Hi ha molts motius pels quals els nostres cabells tendeixen a estar secs i fets malbé. Així, les cerques de Google solen copar-se amb la recerca de respostes per part d'aquelles persones que necessiten sanejar els cabells de la millor manera possible. Per hidratar els nostres cabells hi ha molts consells que solen ser decisius per millorar la salut capil·lar.

El primer, com no podia ser d'una altra manera, és que no és recomanable rentar-se els cabells molt sovint. Molta gent està acostumada a rentar-se els cabells cada dia, però el que no s'imaginen és que així estan danyant la seva salut capil·lar d'una manera irreversible, perdent-ne la brillantor i la vitalitat. El recomanable és no rentar-se els cabells cada dia i fer-ho entre 2 i 3 cops per setmana. Quan ens els rentem, és recomanable utilitzar un xampú que sigui hidratant i tenir-ne cura també amb un condicionador. A més, si aquests productes són naturals i prescindeixes d'aquells amb químics agressius la teva cabellera ho agrairà. La dieta també ajuda molt, menjar greixos saludables com els de les nous o el salmó repercuteixen en la salut dels cabells. Mentre que, paral·lelament, cal anar amb compte amb pentinats que tensin els nostres cabells, ja que tendeixen a trencar-lo i asfixiar-lo. Entre aquests consells també hi ha l'eliminació de les puntes amb freqüència ja que tendeixen a fer malbé els nostres cabells en general.