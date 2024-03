Perd pes ràpidament amb el batut de civada

Amb l'arribada de la primavera i el bon temps, entren ganes de tornar-se a cuidar. L'estiu cada vegada està més a prop. Però encara tenim temps per aconseguir el cos desitjat. En aquest article podreu aconseguir una recepta molt saludable per perdre pes i estar ideals per la temporada estival. Només necessitaràs preparar-te aquest batut saciant.

La civada és considerada com un superaliment perfecte per baixar de pes de forma saludable. Té un alt contingut de fibra i ajuda a depurar l'organisme i a regular el trànsit intestinal. Pots consumir-la de moltes maneres, però n'hi ha una que està especialment recomanada per baixar de pes ràpidament.

Amb aquesta recepta per preparar un deliciós batut de civada i poma podràs arribar a perdre diversos quilos de forma saludable i sense passar gana.

La recepta del batut de civada

Ingredients

30 grams de flocs de civada

1 poma

Consumir batut de civada t'ajudarà a perdre els quilos de més / -

Mitja llimona o llima

o llima 1 culleradeta de canyella

Aigua al gust

Elaboració

Afegir els flocs de civada, la poma, el suc de mitja llimona i la canyella en un got triturador i afegeix aigua al gust.

en un got triturador i afegeix aigua al gust. Tritura-ho tot molt bé i en cas que estigui molt espès, afegeix més aigua fins a aconseguir el gruix desitjat.

i en cas que estigui molt espès, afegeix més aigua fins a aconseguir el gruix desitjat. Opcional: Se li pot afegir més canyella per sobre per decorar.

Si vols reduir les calories dels flocs de civada pots deixar-la en remull la nit anterior.