Més de 3.000 morts per la presa d'aquest medicament: compte!

La ciència avança i amb ella els medicaments, ja que, contínuament apareixen noves malalties. Però avui, volem parlar d'un medicament que està al mercat europeu des de l'any 2004. L'any 2005 es va començar a comercialitzar a Espanya. Aquest medicament, empleat per a pacients amb epilèpsia s'està investigant, pel fet que es creu que pot ser el responsable de moltíssimes morts. T'ho expliquem!

La pregabalina

Aquest medicament es prescriu als pacients epilèptics amb crisis parcials, amb o sense generalització secundària; també pel dolor neuropàtic (com el ciàtic) i pel trastorn de l'ansietat generalitzat en adults.

Segons ha publicat el diari britànic The Times, aquest fàrmac podria estar darrere de la mort de més de 3.000 persones els últims anys al Regne Unit. Al nostre país està a la venda, sempre amb recepta mèdica, com a genèric i també sota marques com Alzain, Axalid i Lyrica.

I és que, segons dades del Servei Nacional de Salut britànic (NHS), la pregabalina ha estat receptada a més de vuit milions de persones entre el 2021 i el 2022. D'acord amb la investigació de The Times, només el 2022 es podrien haver produït 779 morts, mentre que a la dècada anterior només es van registrar nou decessos.

La pregabalina pot ser perillosa per la salut? / freepik

Què és la pregabalina i com es pren

El Consell General de Col·legis Farmacèutics indica que la pregabalina “està disponible al mercat en forma de càpsules, comprimits i solució oral”.

Pel que fa a la dosi i la durada del tractament, “s'han d'ajustar individualment i han de ser definides pel metge”, encara que de manera general, el rang de dosi és de 150 a 600 mg/ dia.

Per què “preocupa” aquest medicament

Aquest fàrmac té propietats relaxants, cosa que genera calma i sensació de benestar. D'aquí que el seu ús s'hagi generalitzat sense seguir les recomanacions mèdiques ni les indicacions autoritzades a la fitxa tècnica.

La pregabalina pertany a la família dels gabapentinoides, per la qual cosa estan inclosos a l'escala analgèsica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a tractament contra el dolor. Però el debat sobre aquest medicament sorgeix perquè entre els seus principals efectes secundaris és que pot generar dependència: addicció a la sensació de certa eufòria que produeix després de la seva ingesta.

Investigacions de científics britànics han determinat que en més del 90% de les morts (entre el 2004 i el 2020) s'ha detectat la presència d'altres opioides.

Així, els experts assenyalen que la majoria de les morts es produeixen per la combinació de pregabalina amb altres opioides, que són medicaments també utilitzats per al tractament del dolor com la morfina.

Efectes secundaris de la pregabalina

Els efectes secundaris més freqüents associats a aquest fàrmac, que són lleus i temporals, són: