Si us adoneu d'això en obrir una cervesa, llença-la immediatament

La caducitat de la cervesa és diferent de la del menjar o d’altres begudes. Tot i que és més complicat de detectar, les cerveses també tenen una data de consum definida.

Tant la cervesa de llauna, l'embotellada com l’artesanal tenen una etiqueta que indica “beure abans...”, però no indica en cap moment la data de caducitat. Tot i així, si es troben fora de la nevera, poden durar en bon estat entre 6 i 9 mesos després d’aquest període marcat, i les que queden a la nevera poden durar d'entre 6 mesos a 2 anys.

Un envàs ben segellat garanteix que tot és correcte. L’oïda és la primera a detectar si una cervesa està passada o en mal estat. Si no escolteu el tradicional so d’obertura, indica que no està en bon estat i, per tant, és preferible no consumir.

El segon detall a tenir en compte és la quantitat d’escuma que surt quan s’obre l’ampolla. Pel que fa als sabors, s’hauria de llançar en cas de notar un gust àcid, a paper, a mantega o a metall.

El color de la cervesa també és molt important. En cas que tingueu un canvi de coloració o hi hagi una mena de pols a la part inferior de l’ampolla, no és bona senyal

Si descobriu alguns d’aquests detalls comentats, el millor és llençar cervesa i no consumir -la, ja que pot ser perjudicial per a la salut.