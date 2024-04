Si veus això al formatge, llença'l immediatament

El formatge és un dels aliments preferits de moltes persones, que solem consumir gairebé diàriament, ja sigui en entrepans, pizza, pasta, pastissos, etc. Tot i saber com està de bo, és important saber conservar-lo i poder discernir si s'ha fet malbé per evitar consumir-lo.

En primer lloc, cal destacar que el formatge s'ha de conservar sempre a la nevera. De fet, segons l'Associació Canadenca per a l'Educació del Consumidor, els formatges que han estat exposats a la temperatura ambient durant dues hores o més no s'haurien de menjar. A més d'aquestes indicacions, també hi ha altres maneres de verificar l'estat dels formatges, que depenen principalment del tipus d'elaboració.

La diferència que cal tenir en compte en comprovar l'estat dels nostres formatges és si són curats, frescos o processats. En el cas dels formatges frescos o processats hem de descartar-los davant de variacions del seu aspecte, sabor o olor i també si apareix floridura.

En canvi, si es tracta d'un formatge curat, el podem consumir traient la capa florida per assegurar que no queden substàncies nocives al tros que volem menjar.