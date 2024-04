Els aliments rics en proteïnes que hauries de prendre per millorar la salut dels teus cabells

L'aparença personal té cada cop més importància, però no de manera estètica, sinó saludable. Els cabells son un dels aspectes que generen més preocupació, ja que en bon estat indica un estat de benestar a la persona. Mantenir els cabells sans pot resultar un problema, especialment si s'ha sotmès a decoloracions o allisats de manera freqüent.

De la mateixa manera que passa amb altres punts de la nostra vida, l'alimentació juga un paper clau per a la salut dels nostres cabells. En aquest sentit, la nutrició ajuda que tinguem un pèl més fort, bonic i saludable. A més de rentar-lo de manera freqüent, suau i evitar sotmetre'l a molta calor en assecar-lo, els cabells necessita aliments rics en proteïnes. La queratina són els blocs de construcció del nostre cabell i quan no en té, es torna feble i trencadís.

Aliments rics en proteïnes com els ous, contenen biotina, associada a la millora de la textura i fortalesa dels cabells. Les carns magres com el gall dindi o el pollastre també contenen ferro, a més de proteïna, essencial per transportar oxigen als fol·licles capil·lars. El peix, especialment les sardines, són beneficiosos per als cabells pels seus àcids grassos. Aquests promouen la hidratació del cuir cabellut, reduint les puntes obertes. Aquests nutrients ajuden a hidratar els cabells, enfortir-los i promoure un cuir cabellut saludable ".