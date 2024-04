Distribució farmacèutica de gamma completa: eficiència, equitat i seguretat

El Dia Mundial de la Salut busca cada any conscienciar la població sobre la importància que té la salut per si mateix, així com del foment d’hàbits de vida saludables. La present edició de 2024, que porta per lema segons l’OMS «La meva salut, el meu dret», coincideix amb un moment molt rellevant per a la farmàcia comunitària i les empreses de distribució farmacèutica de gamma completa. Un exitós binomi que permet que més de 48 milions de ciutadans puguin accedir de forma equitativa, puntual i en condicions de màxima seguretat als medicaments i productes de salut que necessiten.

La coordinació i el funcionament conjunt d’aquests dos actors, farmàcia comunitària i distribució farmacèutica de gamma completa, representa la base del reconegut model de farmàcia a Espanya. Un model que ha demostrat, més encara si hi ha, el seu valor en moments clau com la crisi sanitària per la pandèmia de la covid.19. Després d’aquest punt d’inflexió per a la sanitat i la població, són molts els sistemes de salut (especialment els europeus) que estan planificant la seva recuperació en nom de garantir una preparació més gran, coordinació i resiliència davant eventuals crisis sanitàries futures.

Objectiu: un sistema de salut renovat i eficient

En aquest moment, la distribució farmacèutica de gamma completa ha d’integrar-se i ser escoltada, juntament amb la resta dels agents clau, per contribuir a la necessària transformació dels sistemes de salut nacionals i també a nivell europeu. Una transformació que necessàriament ha d’estar orientada a definir un sistema de salut renovat i eficient, capaç de donar resposta a les necessitats sociosanitàries d’una població que mostra clars signes d’envelliment, i en la qual abunden els pacients crònics, pluripatológicos i dependents, més si cap en cas de produir-se noves crisis sanitàries que puguin tornar a tensar al sistema.

Per continuar mantenint i afavorint aquest accés equitatiu i segur als medicaments a la població és precís disposar d’una estructura sòlida i eficient, l’activitat de la qual va molt més enllà d’una tasca purament logística. I també fomentar fórmules de col·laboració públic-privades a través de fòrums estables de diàleg, com pot ser l’Agència Estatal de Salut Pública, la creació dels quals és imminent.

La distribució farmacèutica de gamma completa implica un complex i afluixo procés que contempla múltiples passos que requereixen una planificació estratègica. El primer d’ells és la determinació de la quantitat de medicaments i productes de salut necessaris per cobrir les necessitats i demandes de la població. Això és possible, en el cas d’empreses com Cofares, gràcies a l’ús d’una plataforma analítica que permet processar més de 5.800 terabytes de dades al mes, que genera més de 300 dashboards i que treballa amb més de 7.000 taules que aporten la informació necessària per prendre millors i més ràpides decisions.

Una vegada calculades les quantitats de medicaments i productes de salut necessàries cada dia, es compra l’esmentat material als laboratoris farmacèutics, a la qual cosa segueix la seva recollida i trasllat fins a les instal·lacions pròpies de les companyies de distribució farmacèutica de gamma completa. Després d’aquest pas, el material s’emmagatzema i es custodia en condicions especials de protecció i conservació, monitoritzant-lo en temps real, de manera que es converteix en el que podria denominar-se com a «reserva estratègica» de medicaments i productes essencials. Tots ells ja llestos per ser distribuïts a través d’una extensa xarxa de farmàcies comunitàries a tots els nuclis de població, tant urbans com rurals.

El sector de distribució farmacèutica de gamma completa contribueix a més a la sostenibilitat econòmica de les mateixes oficines de farmàcia, ja que compta amb la infraestructura necessària per emmagatzemar i custodiar els medicaments en condicions de seguretat i sota les condicions estrictament definides, fins que les farmàcies els demanden d’acord amb les necessitats dels seus pacients.

Un sector essencial que salva vides

Es tracta, en definitiva, d’un llarg procés que permet que la cadena de distribució funcioni amb eficàcia i eficiència garantint, gràcies a la tasca imprescindible dels farmacèutics comunitaris, un subministrament àgil i segur de medicaments, molts dels quals, a més, salven vides.

Aquest sector és a més garant del màxim nivell de compliment de tots els estàndards definits en la regulació vigent, incloent un criteri absolutament crític per a la prevenció de l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal. És a dir, exerceix un paper fonamental en la seva tasca de traçabilitat, ja que exerceix des de la cadena de custòdia dels medicaments i productes de salut des del fabricant fins al pacient. Un procés clau que requereix de l’ús i optimització de les noves tecnologies, així com de l’ocupació d’eines digitals per a la generació i mesurament de dades, assegurant que siguin fiables, usables i que aportin un valor afegit.

Per això és ara, quan s’està treballant en la redefinició de la legislació farmacèutica de la Unió Europea és el moment de dimensionar a aquest sector com el que és: un agent essencial que exerceix una funció de servei públic.

És moment que la distribució farmacèutica de gamma completa sigui tinguda en consideració com a servei essencial juntament amb la resta dels agents clau, per contribuir a la necessària transformació dels sistemes de salut nacionals i també europeus. És imprescindible, ja que aquest tipus de distribució permet un subministrament continu de medicaments essencials i ho aconsegueix col·laborant estretament amb altres actors de la salut, com les farmàcies comunitàries. Una cosa bàsica que no ha de passar desapercebut aquest Dia Mundial de la Salut.