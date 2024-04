«Amb la nova Clínica Girona hem incrementat l’activitat i la qualitat de l’oferta assistencial»

La Dra. Eva Palau, directora assistencial de Clínica Girona, valora en aquesta entrevista el funcionament de la nova Clínica, just quan la institució acaba de complir 90 anys. Parla de l’alta tecnologia mèdica del centre, i de l’increment de l’activitat, com ara un 25% a Consultes Externes, un 18% d’hospitalització, un 31% de parts, 23% urgències i un 10% més d’intervencions quirúrgiques. «I ho fem com sempre prioritzant la professionalitat i el tracte humà i proper».

Dra. Palau, quina valoració fa del funcionament de la nova clínica, després del trasllat?

Bé, la valoració que fem de la Clínica Girona després del trasllat, ara que ja portem quasi dos anys és una valoració molt positiva, no tan sols per l’activitat assistencial, que s’ha incrementat, sinó també per la qualitat que estem donant als nostres pacients. El centre està equipat amb la tecnologia mèdica més moderna. Per posar alguns exemples, en Ressonància Magnètica disposem d’un model 3T, un dels més avançats, i d’un aparell de Ressonància Vertical, així com s’està aplicant la intel·ligència artificial per augmentar la qualitat de la imatge i disminuir-ne el temps de l’exploració. En Diagnòstic per la Imatge comptem amb Radiologia intervencionista i un TAC també d’última generació. Altrament, m’agradaria destacar l’opció de realitzar cardiologia intervencionista d’alta complexitat en el Servei d’ Hemodinàmica i Electrofisiologia. Aquestes millores tecnològiques, conjuntament amb la vàlua i excel·lència dels professionals mèdics de la Clínica, ens permet prestar un servei de salut de més qualitat a la població de les comarques gironines.

S’ha incrementat l’activitat assistencial a la nova Clínica?

Sí, de manera important. L’activitat assistencial en aquests dos anys s’ha incrementat molt, i això ho valorem molt positivament. Crec que cap dels que estem aquí, si ens ho haguessin dit, ens ho hauríem cregut i ho hem d’agrair. Hem d’agrair la confiança que ens han fet tots els pacients, tots els nostres clients, en venir a les nostres instal·lacions. Donar-los el nombre d’activitats detallades seria molt feixuc, però sí que us vull donar quatre pinzellades perquè us en feu una mica la idea. A consultes externes hem incrementat l’activitat en un 25% en aquests dos darrers anys. A hospitalització s’ha incrementat en un 18% el nombre de pacients hospitalitzats. Hem incrementat un 10% les intervencions quirúrgiques i on hem notat un augment més notable de l’activitat ha estat en els parts, amb un increment del 31%. També han pujat un 23% el nombre d’assistències a urgències, això ha comportat que ens hem hagut d’adaptar i estem adaptant el servei d’urgències per poder donar una resposta molt més oportuna a aquest increment tan important de demanda.

I l’increment en el nombre de parts, a què ho atribuïu?

A veure, l’increment de parts ha estat del 31%, en som conscients d’això, i en part s’ha degut al fet que des del mes d’octubre de l’any passat, som l’únic centre privat de la demarcació de Girona que atenem parts. Per tant, hem centralitzat tota aquesta atenció a la maternitat al nostre centre. També vull destacar que des del Servei de Llevadores es fan classes de preparació al naixement, i s’ofereixen visites guiades a les mares i als pares que volen venir a tenir el seu fill al nostre centre. Se’ls hi ensenyen les habitacions, les sales de parts, etc.

L’Hospital de Dia és una de les novetats de la nova Clínica?

Sí. Una de les unitats d’hospitalització que hem posat en marxa aquí a la Clínica Nova, és l’Hospital de Dia. Estem molt contents amb aquesta unitat d’hospitalització. Els pacients poden ingressar al matí, i ja sabem que seran donats d’alta a la nit. És una unitat d’hospitalització per atendre patologies quirúrgiques sense necessitat de pernoctar, sobretot oftalmològiques, però també ens trobem amb cirurgia d’articulacions, cirurgia abdominal poc complexa, etc. Tenim l’hospital de dia dividit en dues parts: l’hospital de dia quirúrgic, on encabiríem tot aquest tipus de patologies, i l’hospital de dia més mèdic, on es fan tractaments mèdics, entre d’altres als pacients oncològics, d’una més manera confortable, i amb possibilitat de tenir-hi un acompanyant.

El paper de l’UCI a la clínica?

Bé, la Clínica Girona és l’únic centre privat de les comarques gironines que disposa d’ unitat de cures intensives. Això ja fa molts anys que és així i per tant ens dona un segell diferencial de la resta de clíniques de la demarcació. Hem augmentat el nombre de boxes respecte de l’antiga clínica, hem passat de 6 a 8, i en ella podem atendre tant la patologia quirúrgica com la patologia mèdica, destacant en aquest apartat la coronària. La patologia quirúrgica és la postcirurgia per tal de tenir un control del dolor i de les possibles complicacions immediates que es poden presentar i es tradueix en una millora en el control dels pacients.

Com definiria la nova Clínica Girona?

Crec que definir la nova Clínica de Girona és com definir un nou estàndard de la sanitat que ha arribat a Girona. Clínica Girona és un gran projecte, hem iniciat una nova etapa ara fa dos anys amb l’edifici nou, i això ha estat possible gràcies a l’esforç de totes aquelles persones que fa 90 anys iniciar aquest projecte, i de totes les persones que treballen i han treballat en aquest centre. Tot l’equip que conformem la Clínica Girona d’avui intentem mantenir el que era la missió, la funció i els objectius de les bases de Clínica Girona de sempre, que són ben vius i continuarem treballant perquè així continuïn. Gràcies.