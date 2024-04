L’esport: un gran aliat per millorar la salut de les persones

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) el deixa clar: la millor manera de mantenir allunyades les malalties és posar el cos en moviment. Segons les seves dades, les persones amb un nivell insuficient d’activitat física tenen un risc de mort per malalties no transmissibles entre un 20% i un 30% més gran que els que sí que practiquen exercici físic. I, no obstant, segons l’últim Eurobaròmetre sobre Esport i Activitat física, el 47% dels espanyols mayores de 15 anys no fa esport mai. El 45% reconeix que ni tan sols realitza rutines actives com ballar, desplaçar-se caminant o amb bicicleta o pujar les escales.

Sabem que l’activitat física regular és la millor aliada per mantenir un pes corporal saludable i que contribueix a protegir la qualitat de vida i el benestar mental. Però també està demostrat que ajuda a prevenir les malalties no transmissibles, com les cardíaques, els accidents cerebrovasculars, la diabetis i diversos tipus de càncer. De fet, la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) informava recentment que l’exercici pot reduir fins a un 30% el risc de càncer de mama, còlon, bufeta urinària, endometri, esòfag i estómac, i gairebé el 20% el risc de mortalitat específica per càncer.

Segons aquesta organització científica, l’activitat física diària millora la regulació hormonal, enforteix el sistema immune i redueix la inflamació, els nivells de sucre en sang i la resistència a la insulina. I, en pacients amb càncer, l’exercici físic pot ser útil en la reducció del cansament i la depressió, a més d’influir positivament en l’eficàcia dels tractaments, augmentant les respostes o reduint recaigudes.

La ciència que ens mou

En aquesta mateixa línia, Bristol Myers Squibb,compañía biofarmacèutica líder la missió de la qual és desenvolupar i oferir medicaments innovadors que ajudin als pacients que pateixen malalties greus, considera l’esport com un factor substancial per millorar el pronòstic dels pacients oncològics. A més, BMS apunta que, un abordatge integral del càncer que repercuteix en més benestar i qualitat de vida inclou, més enllà del tractament, hàbits saludables com l’activitat física i una dieta equilibrada.

Conscients que l’exercici és clau per contribuir al benestar físic i mental, BMS Espanya va llançar la campanya «La Ciència que ens mou» per fomentar l’esport entre la societat, amb especial focus en els joves i els pacients amb malalties greus com el càncer. Ens preocupa millorar la salut i la vida de les persones i per això hem impulsat diverses iniciatives a través d’aliances amb tercers per poder fomentar l’activitat física entre la sociedad.Porque educar a la societat i en especial als joves en aquests aspectes és invertir en un futur més saludable», assenyala la companyia.

La creació d’aliances més enllà de l’esport

Una d’aquestes aliances, que es porta a terme ja per tercer any consecutiu, és la que BMS Espanya manté amb MADCUP, un torneig internacional de futbol base, masculí i femení que té per objectiu promoure un estil de vida saludable i l’educació en valors entre les noves generacions a través de la pràctica esportiva.

Fruit d’aquest compromís conjunt entre les dues entitats, organitzen jornades de formació en els centres escolars de la Comunitat de Madrid, entre altres activitats. Per a BMS, educar en aquests hàbits de vida des d’edats primerenques contribueix també a fomentar els valors, la superació personal, el treball en equip, diversitat i la inclusió, uns valors que estan molt arrelats en la cultura de la companyia.

C2C4Cancer: la carrera ciclista solidària

En l’última edició de la carrera, els fons van ser destinats a l’Associació Espanyola contra el Càncer per contribuir als seus programes dirigits als pacients que els ajuden a millorar la seva qualitat de vida i que són un complement molt important per al seu tractament mèdic. A través del C2C4Cancer, BMS mostra el seu compromís amb els pacients amb càncer i amb el benestar dels seus empleats. «A Bristol Myers Squibb estem molt orgullosos d’impulsar C2C4Cancer, una iniciativa que traspassa fronteres. Cada any, més empleats decideixen calçar-se les sabatilles i pujar-se a les seves bicicletes per pedalar per una causa tan noble i necessària com ho és ajudar als pacients amb càncer i contribuir a la investigació contra aquesta malaltia», afirma Fernando Granell, director associat de l’àrea d’oncologia de Bristol Myers Squibb.

El 2023 l’equip europeu format per més de 90 empleats, va pedalar gairebé 2.200 km, des de Múnic (Alemanya) fins a Uxbridge (Regne Unit). La seva motivació per participar i avançar en la investigació del càncer és personal. Alguns pedalen en honor dels que han perdut la vida a causa del càncer o lluiten actualment contra la malaltia. D’altres han patit ells mateixos un diagnòstic de càncer. Aquest any la iniciativa tornarà a repetir-se al setembre, amb nous participants sumant-se a aquest repte.