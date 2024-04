Sabies que el te verd pot fer-te viure més anys?

El te és una de les begudes més consumides en els últims temps i és que els seus beneficis en són un munt. Depenent del tipus de te o infusió que prenguem, podrem obtenir uns beneficis o altres. Hi ha te verd, negre o vermell i, infusions de gingebre, til·la, melissa, fruits del bosc, etc. La varietat és diversa, però en aquest cas concret, ens centrarem en el te verd i en els seus beneficis per la nostra salut, aportant-nos una dosi extra de longevitat.

Descobreix els beneficis de la beguda de la longevitat

El consum de te verd té múltiples avantatges per a la salut i la capacitat d'allargar la vida. Més que una simple beguda per sadollar la set, es considera un remei per enfortir la salut i estimular la longevitat.

Un dels beneficis més destacats és la seva capacitat per combatre l'estrès al cos. Conté una sèrie de minerals que actuen com a antioxidants i ajuden a fer front a l'envelliment prematur i a diverses malalties.

En reduir l'estrès oxidatiu, el te verd pot ajudar a protegir contra malalties cròniques com les malalties cardíaques, el càncer i la diabetis tipus 2.

A més, aquesta beguda pot ajudar a millorar la funció dels vasos sanguinis i a reduir la pressió arterial, fet que contribueix a la salut del cor i la circulació.

Beure te verd pot reportar molts beneficis / freepik

Alguns estudis suggereixen que el consum diari del te verd pot ajudar a protegir les cèl·lules nervioses i promoure la formació de noves connexions neuronals. Així, doncs, pot millorar la funció cognitiva i reduir el risc de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson.

Un altre dels problemes que hi ha actualment són el sobrepès i l'obesitat. Els compostos d'aquest líquid, com l'epigalocatequina-3-galato (EGCG), poden augmentar la crema de greix i millorar el metabolisme, ajudant a controlar el pes corporal i prevenir l'augment de greix abdominal.

Per a aquells que busquen mantenir-se joves i saludables durant més temps, beure cada dia te verd és una excel·lent opció.

Les propietats antioxidants poden prevenir l'envelliment prematur i reduir el risc de càncer de pell. A més, pot ser una manera deliciosa i efectiva de millorar la teva salut i augmentar els teus anys de vida saludable.