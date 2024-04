Les ungles se't trenquen? Potser necessiteu consumir aliments amb aquesta vitamina

Encara que el que és habitual quan se't trenca una ungla és que això es converteixi en un problema estètic, si aquesta acció es produeix amb regularitat pot amagar una qüestió de salut a la qual has de trobar solució de forma ràpida.

Segons els experts farmacèutics, hi ha múltiples causes per les quals tenim ungles trencadisses, com la tendència a mossegar-les, l'ús d'alguns productes de neteja, l'estrès, però també l'hipotiroïdisme, l'anèmia o algunes enfertats dermatològiques.

Si ens centrem en la mala alimentació, molts especialistes exposen que aquesta situació ens pot portar a una manca d'una vitamina essencial per al manteniment de les ungles, la biotina.

Què és la biotina, la vitamina la deficiència de la qual pot provocar ungles trencadisses?

També coneguda com a vitamina B7, B8 o H, la biotina es troba en molts aliments de forma natural i és un nutrient essencial segons expliquen des dels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units: “ajuda l'organisme a convertir els carbohidrats, els greixos i les proteïnes en energia que necessites”. Si es manté un bon consum de biotina, el gruix de les ungles pot augmentar un 25% segons exposa el farmacèutic Sento Segarra en una publicació de TikTok.

Quins són els aliments rics en biotina? Carn de porc i vísceres, areng, salmó, el rovell dels buits, la llet i el formatge cheddar o algunes verdures i fruites (espinacs, bròquil, plàtans, alvocat...) són tan sols algunes de les fonts d'ingesta de biotina .