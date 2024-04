Les postres saludables que ens ajudaran a aprimar-nos

Cada vegada hi ha més interès a cuidar el cos per dins i per fora: mente sana in corpore sano. El benestar ha de ser general. Així doncs, els nutricionistes tenen un paper clau en aquest punt. Les seves recomanacions i més, si són personalitzades, ens ajudaran a aconseguir el cos desitjat. En aquest article us explicarem quines són les millors postres per sopar i no engreixar-vos gens ni mica. Ganes de descobrir-les? Som-hi!

La fruita és un aliment ideal per consumir com a postres

A més, els experts continuen advertint que és falsa la creença que el sopar o l'esmorzar siguin els àpats més importants del dia. De fet, ressenyen que l'única cosa important és el total de calories i que el més útil per complir això és aprendre a cremar calories i saber quantes perdre.

Un altre dels tòpics contra els quals han de fer front per defensar aquestes postres és que no es pot menjar fruita a les nits, pel fet que té molt de sucre.

Per això, en els últims temps, han destacat els avantatges de la maduixa, una fruita que comença a treure el cap amb força als supermercats (la seva temporada comença ara).

Com a principal avantatge, pel fet que està composta en un 85% d'aigua, té que és un producte que sadolla, per la qual cosa ens omplirem gairebé sense sumar calories i ens ajudarà a aprimar-nos.

Cuidar-nos i mantenir el nostre pes és fonamental no només per una qüestió estètica, sinó per prevenir l'obesitat, una malaltia que està tenint grans perjudicis a la societat a causa dels aliments alts en greixos i sucres que omplen les nostres neveres. I això no té res a veure amb lluir esvelt a la platja.

Postres de maduixes / freepik

Quins aliments evitareu segons l'OCU?

Però no només consumint maduixes aprimarem, sinó que, segons l'OCU, hi ha certs aliments que hem d'eliminar de la nostra dieta per gaudir d'una millor salut: