Les 3 estratègies per eliminar la papada, definir el rostre i rejovenir-lo

La bellesa s'ha tornat un pilar fonamental dins la piràmide de la vida. Abans, la bellesa era un a més a més, ara és un essencial. Així doncs, si tens ganes de millorar la teva estètica facial, ara és el moment. T'explicarem els millors trucs per aconseguir un rostre jove, sense papada i esvelt.

No hi ha dreceres en aquest àmbit i només la perseverança ens pot ajudar a convertir-nos en el que volem ser. Per tant, la nutrició, la hidratació i l'exercici seran fonamentals per definir el nostre cos de manera totalment natural.

El mateix passa amb el nostre rostre: quan està especialment grassonet i ple, hem de passar per algunes etapes obligatòries per aprimar-lo.

A continuació t'expliquem com aprimar la cara, afinar la papada i esculpir els trets amb alguns remeis, maquillatge i exercicis específics.

Les causes de la cara rodona o inflada

Les possibles causes de la cara rodona i la papada poden dependre de diversos factors, que podem intentar superar amb alguns trucs senzills i una dieta adequada.

En primer lloc, cal assenyalar que pot ser una qüestió de genètica: una cara rodona no és un defecte sinó una característica.

Tot i això, hi ha altres casos en què els nostres hàbits podrien influir. Certament, el primer pas és intentar reduir la nostra ingesta de dolços, sal i sucre, afavorint els aliments depuratius, drenats i desintoxicants com les infusions per descartar la retenció de líquids.

Així, a part de beure molta aigua, serien útils les infusions de te verd, fonoll, api i gingebre.

Màscares per aprimar el rostre

Les màscares casolanes amb elements naturals també poden ajudar a "desinflar" i aprimar el rostre. Per exemple, podem preparar una crema amb:

Iogurt blanc

1 cullerada de civada

2 cullerades de suc de taronja

Esteneu la barreja sobre el rostre, manipulant la pell amb cura i deixeu-la actuar durant uns deu minuts abans d'aclarir-la.

El poder del maquillatge

Una altra manera de semblar més prima és, sens dubte, la tècnica del contornejat, juntament amb el ressaltat, que ara és molt utilitzada per les estrelles de Hollywood. Es tracta d'un tipus de maquillatge que il·lumina certes parts de la cara i en minimitza d'altres amb tons més foscos, un joc d'ombres.

Així, les parts que es ressalten amb ombres o pólvores d'ulls clars tenen un efecte de volum, mentre que les parts més fosques queden ocultes pel maquillatge. Aquest últim ha d'estar als costats del front i el nas, sota els pòmuls i les mandíbules.

Maquillar-se és necessari per afinar l'aparença del rostre / pvproductions

Moviments facials

Per aprimar el rostre i reduir les parts més rodones, es recomana fer moviments diaris per entrenar els músculs facials i tonificar-los. Per exemple, digueu les lletres "O" i "X" en veu alta i feu-ho almenys 20 vegades seguides.

Un altre exercici molt fàcil és practicar un somriure davant del mirall, el més excessiu que puguem aconseguir, repetint el moviment diverses vegades.

Al final de cada exercici, fem un massatge suau a tota la cara amb els rovells dels dits per afavorir l'efecte reafirmant.