Vols conèixer la beguda de moda per perdre pes i cuidar la salut?

La primavera la sang altera i les ganes de posar-se en forma augmenten considerablement; l'estiu està a la vista! Així doncs, si tens pensat aprimar-te abans que arribi l'estiu, estigues atent a aquest article perquè et duem el remei per a fer-ho possible. Només necessitaràs ingerir dos aliments que de segur coneixes perquè són molt comuns i molt recomanats pels especialistes. El kiwi és una de les fruites més recomanades a l'hora de perdre pes i és que ajuda a regular el nostre sistema digestiu; a més, conté vitamina C i ajuda a reforçar el nostre sistema immunitari. I l'altre aliment clau és la llet. Aquesta beguda té un munt de propietats beneficioses pel nostre organisme, però la més coneguda és la de reforçar els nostres ossos. Així doncs, la combinació d'ambdós aliments pot ajudar-te a cuidar-te mentre perds pes. T'expliquem més sobre el batut de kiwi i llet. Pren nota!

Per totes aquestes raons, aquest deliciós batut es converteix en el berenar perfecte per cuidar-te i perdre pes de manera saludable.

Per a què serveix?

Aquest batut serveix com un complement saludable per a cobrir diverses necessitats:

Millora la digestió: La fibra del kiwi ajuda a regular el trànsit intestinal.

Enforteix el sistema immunitari: Gràcies a la vitamina C del kiwi.

És bo pels ossos i músculs: Pel calci i les proteïnes de la llet.

Serveix per aprimar-se?

El batut de kiwi i llet pot ser un gran aliat en dietes d'aprimament perquè:

És baix en calories: Ideal per a un snack o esmorzar lleuger.

Té efecte saciant: La fibra del kiwi i les proteïnes de la llet ajuden a controlar la gana.

Com preparar-lo?

Ingredients

2 kiwis madurs

1 got de llet (pot ser llet de vaca o una alternativa vegetal )

) Opcional: Mel o edulcorant per endolcir

Instruccions

Pela els kiwis: Talla i pela els kiwis. Barrejar: Col·loca els kiwis i la llet en una liquadora. Liquar: Barreja fins a obtenir una consistència suau. Endolcir el Gust: Afegeix mel o edulcorant si ho desitges.

Prepara el teu batut amb llet i kiwi / freepik

El millor moment del dia per prendre'l

Esmorzar: Un excel·lent començament per al dia, proporcionant energia i nutrients.

Un excel·lent començament per al dia, proporcionant energia i nutrients. Després de practicar exercici: Ideal per a la recuperació muscular a causa del contingut de proteïnes .

Ideal per a la a causa del contingut de . Berenar: Un snack saludable per a la mitja tarda.

Aquest batut no només és deliciós i refrescant, sinó que també aporta importants beneficis per a la salut i pot ser una excel·lent addició a la teva dieta, especialment si busques perdre pes de manera saludable. La seva preparació és ràpida i fàcil, cosa que el converteix en una opció pràctica per a qualsevol moment del dia.