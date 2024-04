El superaliment que t'ajudarà a perdre pes i a combatre el colesterol

Ja comença a fer caloreta i ve de gust anar a la platja, posar-se vestits, samarretes ajustades, etc. Però tens el cos preparat per aquest moment? Si t'agrada lluir un cos esvelt i bonic a la primavera i a l'estiu el millor és mantenir una dieta saludable durant tot l'any i fer una mica d'exercici, però si no ho has pogut fer, no et preocupis: et duem la solució per afrontar aquest repte. El superaliment que et presentem és ideal per acabar amb els quilos de més, afavorir el trànsit intestinal i reduir el colesterol. Vols conèixer-lo?

La nyàmera és un tubercle conegut popularment com a creïlla d'aigua, castanya de terra o carxofa de Jerusalem, entre moltes altres denominacions.

Beneficis de la nyàmera

Concretament, la nyàmera presenta una multitud de beneficis, els quals són els següents:

Afavoreix la digestió i serveix com a remei davant del restrenyiment , atès que conté inulina , una fibra soluble que no assimila l'organisme i que ajuden a tenir un trànsit intestinal millor.

, atès que conté , una fibra soluble que no assimila l'organisme i que ajuden a tenir un trànsit intestinal millor. Contribueix a regular els nivells de glucosa a la sang.

No augmenta el nivell d'insulina a la sang, per tant, resulta un bon aliment per als diabètics. Això es deu també a la inulina. I és que, com que l 'organisme no absorbeix aquest aliment, tampoc no es queda amb els sucres d'aquest. És beneficiós per acabar amb el colesterol, gràcies, novament, a la inulina.

per tant, resulta un bon aliment per als diabètics. Això es deu també a la inulina. I és que, com que l És beneficiós per acabar amb el colesterol, gràcies, novament, a la inulina. Produeix un efecte saciant, és a dir, que amb una quantitat petita d'aquest, la persona que el consumeixi triga poc a sentir-se ple.

La nyàmera té molts beneficis per a la salut / -

Finalment, aquest aliment presenta una textura similar a la de la patata i, si es pren crua, és cruixent, mentre que si es cuina resulta suau. El seu sabor és una mica dolç, així que es pot preparar de múltiples maneres. Des de bullit en els guisats, fins com a acompanyament en altres plats.