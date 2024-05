Descobreix els tres aliments que et permetran dormir 8 hores seguides

Busques trucs i consells per combatre l'insomni? Doncs bé, a més d'ensenyar-te el mètode per acabar amb els teus problemes amb el son, et revelarem tres superaliments molt sans que podràs incorporar a la teva dieta i amb els que dormiràs vuit hores diàries i seguides durant la nit.

Dormir, en realitat, és un dels millors plaers de la vida i si aconsegueixes descansar, et llevaràs amb forces per aconseguir el que et proposis. També hi ha qui ho veu com una obligació, però alerta, que si no es descansa correctament, el nostre organisme en surt perjudicat notablement.

Hi ha diferents estudis i la gran majoria conclouen que, perquè el teu cos desconnecti i descansi per poder afrontar l'endemà amb les màximes garanties, el temps que has de dormir cada nit és d'un mínim de vuit hores.

Doncs bé, hi ha mètodes per combatre l'insomni i poder dormir bé, i també solucions per ajudar el nostre organisme al descans. Avui en destacarem tres per ajudar a fer front a l'insomni que, a més, són 100 per 100 compatibles amb una dieta i t'ajudaran a agafar el son millor.

Aliments anti insomni

1. Pinya

Aquest aliment diürètic és una deliciosa fruita que conté fibra, vitamines i minerals i, a més, té diversos compostos com el triptòfan, el qual, t'ajudarà a segregar serotonina.

La serotonina és una hormona que contribueix a la relaxació muscular i corporal i que treballa com a sedant natural per al teu organisme. A la nit i després d'una intensa jornada, el nostre cervell necessita aquesta desconnexió i transforma el triptòfan en melatonina.

Per això, és molt important consumir pinya a les nits perquè contribuirem a aconseguir un descans més plaent a l'hora de dormir. També serà una solució òptima a l'hora d'ajudar el nostre procés digestiu, ja que s'evitaran molèsties estomacals a les nits.

2. Plàtan

Passa igual amb la banana. El plàtan és un superaliment recomanat per mantenir el son reconfortant. Tots dos contenen un nivell elevat de vitamines i minerals com la pinya i donen al nostre cos una bona dosi de triptòfan.

Els experts recomanen consumir-lo entre mitja hora i 45 minuts abans de dormir. A més, indiquen que no l'has de consumir just en el moment immediat d'anar-te'n al llit, ja que s'activarà de forma automàtica el nostre sistema digestiu i és una fruita amb abundants calories.

3. Cireres

És una fruita molt utilitzada sobretot per a la rebosteria, però la realitat és que també ajuden a agafar el son perquè contenen tres substàncies que et beneficien. Quines són?

La serotonina

El triptòfan

La melatonina

Per a què serveixen? Són tres substàncies que influeixen en el cicle del son. Amb un grapat, abans de dormir, n'hi hauria prou.