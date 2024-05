Saps que si pateixes una malaltia renal ha arribat l'hora de deixar el pa de cereals integral?

Segur que has sentit a dir en moltíssimes ocasions que, és millor el pal de cereals integrals que no pas el pa blanc. Això succeeix perquè el pa blanc du farina refinada i, en canvi, el pa de cereals integrals du farina integral, la qual conserva les parts més saludables del gra de blat, oferint una font directa de fibra i altres nutrients. Però, en tots els casos és saludable aquesta pràctica? La realitat és una altra. Si tens una malaltia renal, el més aconsellable és que evitis el pa integral. A continuació te'n descobrirem les causes.

El pa integral no és per a tothom

Si bé el pa integral ens pot oferir molts beneficis per a la salut que van des de la reducció de la inflamació fins a la prevenció d'un atac cardíac, aquest tipus de pa també conté alts nivells de dos nutrients específics que poden representar riscos per a la salut de les persones amb malaltia renal: potassi i fòsfor. En una llesca de pa blanc (28 grams), hi trobem 35,6 mil·ligrams (mg) de potassi i 28,8 mg de fòsfor. Com a comparació, una llesca de pa integral comercial (32 grams) conté més de 81 mg de potassi i gairebé 68 mg de fòsfor.

Tot i que, el potassi és essencial per donar suport a la salut dels nostres ronyons, l'ERC (malaltia renal crònica) inhibeix la capacitat dels nostres ronyons per eliminar l'excés de potassi del cos. Quan acumulem massa potassi a la sang es produeix una hiperpotassèmia.

Les persones amb aquesta afecció poden experimentar batecs cardíacs irregulars, paràlisi o debilitat muscular o palpitacions del cor. Per minimitzar aquests riscos, sovint es recomana a les persones amb malaltia renal que segueixin una dieta baixa en potassi. Passa el mateix amb el fòsfor, un altre mineral amb el qual els ronyons lluiten per filtrar en els casos d'ERC.

A part del pa integral, hi ha altres aliments rics en potassi que cal evitar, com els plàtans, els alvocats, els espinacs, l'arròs integral i les patates. Per contra, la carn de boví, el pollastre, els nabius, les cebes i els pebrots són algunes opcions d'aliments baixos en potassi. A més, voldràs limitar la ingesta d'aliments que continguin additius de fòsfor, els quals, sovint es poden trobar en refrescos, menjar ràpid, productes enllaunats i carns processades.