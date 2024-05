Compte amb les sardines en llauna: els experts adverteixen de les complicacions per la salut

Tenir el rebost amb conserves és una opció molt recomanable. De vegades pot ser que no puguis anar a fer la compra i una llauna et pot salvar el dinar o el sopar. N'hi ha de tot: pèsols, sardines, xampinyons, etc. La varietat és múltiple i la seva durabilitat sol ser llarga. Així doncs, és una gran aposta. Però, compte! Hi ha aliments com les sardines que, segons els experts són molt desaconsellables si es mengen enllaunades.

Els beneficis de les sardines enllaunades

Un dels principals punts a favor de les sardines en llauna és l'accessibilitat, ja que són una forma pràctica de tenir accés a aliments nutritius durant tot un any sense importar la temporada en la qual ens trobem. A més, les sardines en llauna són un producte especialment apreciat per la seva conveniència, pel fet que no requereixen refrigeració i tenen una vida llarga molt útil.

D'altra banda, les sardines comporten una font excel·lent de proteïnes, àcids grassos omega-3, calci, vitamina D i altres nutrients essencials: components d'indiscutible valor per a la salut cardiovascular, la funció cerebral i la fortalesa òssia. D'altra banda, en tractar-se d'un peix petit, també tendeixen a tenir nivells més baixos de mercuri en comparació amb altres peixos més grans com la tonyina.

Com emmagatzemar les sardines en llauna

Per assegurar-nos que les sardines en llauna mantenen la seva qualitat i seguretat alimentària és fonamental tenir en compte tres factors: per una banda, la temperatura a la qual es conserven i que ha d'estar entre els deu i els dotze graus; la humitat, que és crucial per prevenir l'oxidació i la corrosió de les llaunes i, finalment, la llum: ja que si s'emmagatzemen en un lloc fosc es pot millorar la seva capacitat per preservar els nutrients i evitar la degradació del producte.

Compte amb les conserves en llauna: poden ser molt contraproduents per la salut / freepik

Avís sobre les sardines en llauna

Entre les principals preocupacions dels experts envers les sardines en llauna hi ha la possible contaminació per metalls, incloent-hi l'estany i l'alumini que es podrien transferir als aliments des de l'envàs. Tot i que, les llaunes modernes estan recobertes per evitar la transferència de metalls, hi ha un lleu risc de corrosió en cas d'emmagatzematge prolongat o inadequat: una cosa que podria portar a la contaminació del contingut.

D'altra banda, les sardines en llauna solen tenir un contingut de sodi força alt a causa del seu procés de conservació. Els experts adverteixen que un consum excessiu podria donar lloc a problemes de salut com hipertensió, malalties cardiovasculars o danys renals, entre els que hagin de controlar la ingesta de sal.

També preocupa la presència de Bisfenol A (BPA) en el revestiment intern d'algunes llaunes: el BPA és un producte químic que s'ha relacionat amb problemes de salut hormonals, càncer i altres malalties cardíaques i que, moltes companyies ja han començat a eliminar dels seus productes, encara que falten certeses sobre la seguretat dels seus substituts.

Finalment, el procés d'enllaunament pot afectar la textura i el sabor de les sardines, fent que alguns consumidors qüestionin la qualitat del producte en comparació al peix fresc. A més, si les llaunes no s'emmagatzemen correctament, es poden desenvolupar sabors i olors desagradables.