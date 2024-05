Compte amb la hipertensió arterial: la malaltia silenciosa

Mantenir una bona alimentació és clau si vols aconseguir un major benestar. Tot i això, moltes vegades podem ingerir aliments creient que són saludables i estar equivocats, provocant l'efecte contrari al nostre cos. A més, consumir certs aliments, nutrients o minerals de forma moderada és aconsellable, però fer-ho en excés no. Així doncs, el consum de sodi és importantíssim pel nostre cos, ja que regula la pressió arterial, el volum sanguini i permet que els músculs i els nervis funcionin correctament; però què passa si en fem un consum excessiu? Que apareix la hipertensió arterial. En aquest article descobriràs quina és la millor dieta per controlar la malaltia i com prevenir-la.

Més del 70% del sodi que consumim procedeix d'aliments ultraprocessats, ja que actua com a potenciador del sabor i és un gran conservant.

El 30% restant, d'aliments que el contenen de forma natural (làctics, bleda, api, pop o llagostins) i de la sal que s'afegeix als àpats.

A Espanya, 11 milions de persones tenen hipertensió arterial. Es tracta d'una afecció on la pressió que exerceix la sang contra les parets de les artèries és tan forta que pot causar altres problemes de salut: cardiopaties, insuficiència cardíaca o accident cerebrovascular.

És una de les principals causes de mort prematura al món

El més preocupant de la hipertensió arterial és que és una malaltia silenciosa: no produeix símptomes i en la majoria dels casos passa inadvertida.

"Un terç d'hipertensos no saben que ho són i un altre terç, tot i que estan tractats, estan mal controlats", explica el cardiòleg Enrique Galve.

"El progressiu envelliment de la població que estan patint països occidentals com el nostre, farà que els pròxims anys el nombre d'hipertensos continuï augmentant", assenyala el Dr. Galve. I és que, el 65% dels més grans de 60 anys ja pateix hipertensió.

Controlar la tensió arterial és fonamental per cuidar el nostre cor / freepik

La prevenció de la malaltia i el control periòdic de les xifres de pressió arterial són mesures de gran importància

Àfrica és el país amb més hipertensos perquè “diversos estudis han demostrat que la població de raça negra és, per raons genètiques, més hipertensa i més rebel al tractament”.

Els nivells normals (màxima) de pressió arterial sistòlica se situen entre 120-139 mm Hg.

Els nivells de diastòlica (mínima) estan entre 80 i 89 mm Hg.

Com afirma el doctor, “la prevenció de la malaltia i el control periòdic de les xifres de pressió arterial són mesures de gran importància”.

I com es pot aconseguir?

En cas de ser necessari prendre medicació per a la hipertensió, seguir rigorosament les pautes indicades pel metge de capçalera, i controlar el consum de sal.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el consum de sal, amb indiferència del seu origen, no excedeixi els 5 grams diaris. O cosa que és el mateix, una cullereta de postres. La Fundació del Cor especifica que només necessitem 1,25 grams de sal al dia.

S'han de consumir sempre aliments que continguin menys de 0,5 g o 500 mg de sodi per 100 g de producte.

Els especialistes recalquen que “la manera més fàcil de reduir la sal a la dieta és no afegir-la als aliments. Els aliments frescos solen tenir una concentració de sal molt més baixa que els precuinats”.

Aliments que cal evitar si ets hipertens

Condiments substitutius de la sal

Una de les primeres regles és no afegir sal als aliments. Tot i que és veritat que la sal aporta més sabor als plats, es pot substituir per espècies i herbes.

All i julivert, que es pot utilitzar tant en format fresc com molt, per condimentar carns, peix i marisc.

que es pot utilitzar tant en format fresc com molt, per condimentar carns, peix i marisc. Pebre negre, tant per a verdures, com llegums i cremes.

tant per a verdures, com llegums i cremes. Orenga i farigola, que pot ser una bona alternativa a la sal per a les patates i les amanides.

que pot ser una bona alternativa a la sal per a les patates i les amanides. Curri, que són diferents espècies deshidratades i que va molt bé amb els plats preparats amb arròs.

que són diferents espècies deshidratades i que va molt bé amb els plats preparats amb arròs. Pebre vermell de la Vera, un producte amb Denominació d'Origen que és el resultat de la molta de pebrots vermells. Es pot afegir a plats de peix per potenciar-ne el sabor.

un producte amb Denominació d'Origen que és el resultat de la molta de pebrots vermells. Es pot afegir a plats de peix per potenciar-ne el sabor. Cúrcuma, una espècie ideal per amanir verdures, sopes, llegums i arrossos.

Cafè i alcohol

Com detallen des de la Fundació del Cor, “l'alcohol i les substàncies excitants com la cafeïna produeixen un augment de la pressió arterial”. Així, s'aconsella limitar el consum d'aquestes dues begudes:

No cal prendre més de dos o tres cafès al dia.

La ingesta d'alcohol s'ha de reduir: 30 grams diaris en el cas dels homes i menys de 20 grams a les dones.

Els efectes nocius de prendre cafè si pateixes hipertensió arterial / freepik

Compte amb aquests productes!

La FEC subratlla que els hipertensos han de triar sempre aliments que continguin menys de 0,5 g o 500 mg de sodi per 100 g de producte. Si volem calcular quanta sal té un producte, cal multiplicar la quantitat de sodi per 2,5, ja que un gram de sodi equival a 2,5 grams de sal”.

És per això que l'etiquetatge dels productes és fonamental. “Com més aviat aparegui la paraula sal a la llista d'ingredients, més proporció conté. Per això, és aconsellable escollir els productes on la sal estigui cap al final de la llista”.

Els aliments ultraprocessats amb més quantitat de sal són:

Brous i sopes

Bacallà

Cansalada de porc

Caviar

Pizzes

Aliments precuinats com a croquetes

Formatge blau

Quètxup

Pernil serrà

Olives

Embotits

Mantega

Maionesa

Sucs envasats

El tractament dietètic rau en una dieta variada i equilibrada: verdures, fruites, llegums, peix i aliments en general amb poc greix.

No s'aconsella el consum de carn vermella, rica en ferro, però amb molts greixos saturats, cosa que contribueix a empitjorar la hipertensió arterial.