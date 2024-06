Saps les calories que tenen les fruites?

Menjar fruita és una de les millors opcions per cuidar la nostra salut. A més, hi ha un munt de varietats; les quals tenen molt poques calories. Així doncs, menjar fruita pot ser sinònim d'aprimar-se. Aquests aliments els podem introduir a l'esmorzar, dinar, berenar o sopars. Descobreix les calories que tenen i com aconseguir el cos desitjat a base d'esport i menjar saludablement. A més, descobriràs els mites que hi ha sobre la fruita i quins són certs i quines fal·làcies.

A més, són un element indispensable per a una dieta saludable tant pel contingut nutricional com per l'aportació calòrica. Si vols controlar la ingesta de calories, però mantenint les racions diàries recomanades de fruites i verdures, et deixem el llistat de la fruita amb menys calories.

La fruita de l'estiu amb menys calories:

Maduixes: Aproximadament 32 calories per 100 grams.

Aproximadament 32 calories per 100 grams. Síndria: Aproximadament 30 calories per 100 grams.

Aproximadament 30 calories per 100 grams. Meló: Aproximadament 34 calories per 100 grams.

Aproximadament 34 calories per 100 grams. Aranja: Aproximadament 42 calories per 100 grams.

Aproximadament 42 calories per 100 grams. Mores: Aproximadament 43 calories per 100 grams.

Aproximadament 43 calories per 100 grams. Pinya fresca: Aproximadament 50 calories per 100 grams.

Menja pinya a l'estiu / freepik

Préssecs: Aproximadament 39 calories per 100 grams.

Aproximadament 39 calories per 100 grams. Taronges : Aproximadament 47 calories per 100 grams.

: Aproximadament 47 calories per 100 grams. Llimes : Aproximadament 29 calories per 100 grams.

: Aproximadament 29 calories per 100 grams. Papaia: Aproximadament 43 calories per 100 grams.

Mites sobre la fruita

El mite més estès sobre la fruita és que si es menja de nit engreixa, cosa que no té cap evidència científica. Però no és l'únic fake summament estès sobre aquest tipus d'aliments.

"El sucre de la fruita és tan 'dolent' com el sucre refinat": la fructosa ve acompanyat de fibra, vitamines i antioxidants, cosa que fa que el seu efecte en el cos sigui diferent del del sucre refinat, que s'absorbeix més ràpidament i pot causar pics de glucosa a la sang. Això es refereix, això sí, al consum de fruita sencera, no en smoothies, liquats o pastes de fruita pensades per endolcir. De fet, un altre mite és que els sucs són tan saludables com la fruita sencera, ja que l'extracció del suc trenca les cèl·lules de la fruita, alliberant la fructosa i altres sucres i accelerant-ne l'absorció.

Amb tot, prendre molta fruita tampoc provoca diabetis ni s'han d'evitar els tipus més dolços com el raïm o els plàtans, encara que la seva aportació calòrica sigui més gran, continuen sent nutricionalment interessants.