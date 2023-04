La diada de Sant Jordi està a la cantonada, ja queden pocs dies i estàs esperant que sigui diumenge per comprar la rosa, oi? Segurament, escolliràs la rosa vermella, la tradicional, però, i si vols canviar i sorprendre?

Les parades de la diada de Sant Jordi estan repletes de roses i no només de les tradicionals. Cada vegada hi ha més paradetes que porten novetats i ben segur que en trobaràs de molt especials i boniques. Si vols sorprendre a la persona més especial, et presentem una varietat de roses que podem trobar en el mercat i el seu significat.

Les roses naturals tradicionals de color vermell : són les més antigues i preuades per a molts, ja que demostren la tradició de la llegenda i demostren un amor pur i fervent com el mateix cor .

tradicionals de : són les més antigues i preuades per a molts, ja que demostren i demostren com el mateix . Les roses naturals de colors: en trobem de molts colors, taronges, blaves, grogues i fins i tot, de multicolor. Van ser i continuen sent una novetat per sortir de la tradicional rosa vermella. Demostra diferència i singularitat.

Les roses de fusta : actualment, molt de moda, ja que poden contenir missatges o paraules d'amor com 't'estimo' , i això fa de la rosa un detall que podrem conservar sempre i no es mustiarà. Demostra novetat i sorpresa.

: actualment, molt de moda, ja que poden contenir o com , i això fa de un detall que podrem conservar sempre i no es mustiarà. Demostra novetat i sorpresa. Les roses de vidre: fa molts anys que hi són, però tenen una alta demanda perquè són precioses, brillants, i demostren un amor per a tota la vida.

Les roses amb cúpules de vidre o caixetes i llumetes: aquesta és una de les novetats que podem trobar i que semblen del conte de 'la Bella i la Bèstia' i això pot ser un punt positiu a l'hora d'enamorar.

Roses, n'hi ha un munt més, en clauers, en vitralls... Però, regalis la que regalis, pensa en què et fa sentir aquella persona tan especial quan la veus, la beses, com l'estimes... I a partir d'aquí, tria la que més feliç la pugui fer!