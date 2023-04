L'espai de la Copa s'omplirà aquest diumenge 23 d'abril de llibres, roses i activitats per celebrar la diada de Sant Jordi. Les entitats i llibreters gironins han preparat tot d'activitats com recitals de poesia, música i espectacles per als més petits.

Tampoc faltaran les tradicionals signatures de llibres d'autors a les parades dels llibreters gironins. Aquests son els horaris de signatures a la Copa de Girona: De 11 a 12 h Carles Sala

Irene Recio

Montse Subirana

Salvador Casas

Rosa Negre

Carlos Millán De 12 a 13 h Pius Pujades

Joan Albareda

Roser Rimbau

Jordi mestres

Dolors Garcia Debesa

Jordi Sagrera

Miquel Àngel Fumanal De 13 a 14 h Judit Pla

Pau Guinart

Jordi Policarp

David Pagès

Berta Gaya

Albert Sala

Xevi Sala De 16 a 17 h Lluís Balsella

Xavier Margenat

Joan Antoja

Anna Maria Matas

Núria Gabernet De 17 a 18 h Cesc Cornet

Josep Vinyas

J.N. Santaeulàlia

Mònica Casas

Xavier Pla

Marta Pasqual

Frederic Mayol De 18 a 19 h Enric Herce

Quim Casellas

Àngel Quintana

Josep Maria Fonalleras

Maria Mercè Roca

Anna Carreras Aubets

Jordi Grau

Tura Soler De 19 a 20 h Albert Prat

Susana Pérez Civit

Albert Soler

Mateu Ciurana

Anna Roca

Raquel C.G.