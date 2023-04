La rosa és una de flor molt delicada i necessita més cures que d'altres si la volem mantenir en vida durant més temps. Igual que necessita certes cures a l'hora de mantenir-la esplèndida, també en necessita per tal de poder-la dissecar d'una forma correcta.

Si volem que la rosa a dissecar quedi en perfectes condicions, serà imprescindible que, la cuidem i la conservem amb diverses tècniques de jardineria professional. Posar certs medicaments dins l'aigua, tallar les tiges o retirar els pètals que es van marcint, són algunes de les estratègies per mantenir una rosa esplendorosa tant en vida com en mort.

Roses liofilitzades

O dit d'una altra manera, roses congelades. Aquest mètode és molt efectiu per assecar la teva rosa de Sant Jordi i mantenir-la per la posteritat en perfectes condicions. Aquest procés consta de la congelació de la flor i de l'ús d'uns tractaments i tints d'anilines i sílice.

Però, com aconseguim les roses liofilitzades?

A través de l'evaporació de l'aigua. L'assecatge és lent, però el color original no es perd! Aquest mètode és molt simple, posem un recipient amb aigua i la rosa i, deixem que l'aigua es vagi evaporant per si sola, fins que no quedi ni una gota. Després hem d'esperar uns dies perquè la rosa perdi la humitat que li queda. Recordem que, aquest procés només es recomana si volem conservar-la incondicionalment; així doncs, no es recomana si es vol conservar viva durant més temps, ja que, tot i que, quedi en molt bones condicions, no quedarà com desitgem.

Un altre mètode per aconseguir les roses liofilitzades és amb el gel de sílice. Amb aquest procés deixem de banda fer-ho sense químics i passem a fer-ho de forma no natural. Amb l'aplicació del gel de sílice aconseguirem que la rosa es deshidrati ràpidament. El procediment és molt semblant a l'anterior.

Agafem un envàs amb tapa i li afegim un centímetre de gel de sílice, a continuació col·locarem la rosa just a sobre i ho tancarem hermèticament, d'aquesta manera aconseguirem la durabilitat i la bellesa inicial de la nostra rosa de Sant Jordi. En uns deu dies la rosa estarà assecada per complet.

Ara, la rosa ja està dissecada, però on la conservem?

En una caixa de vidre o en un recipient vertical on hi puguem posar llumetes o altres decoracions per així fer de la nostra rosa un objecte decoratiu més de la nostra llar. En cas de voler conservar-la en més bon estat, el millor és no decorar-la interiorment i mantenir-la en un lloc on no hi hagi molta humitat ni molta claredat. Aquesta imatge no et recorda a "La Bella i la Bèstia"? Ara, ja pots crear el teu propi conte d'una manera ràpida, fàcil i per a tota la vida!