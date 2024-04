L'últim any de roses catalanes per Sant Jordi

El dimarts que ve serà Sant Jordi. Aquesta Diada sol agradar tant a grans com a petits i realment, és indiferent si tens parella o no la tens. Ja que, la rosa o el llibre es regala a les persones estimades: fills, germans, pares, avis o amics. La veritat és que la llegenda de sant Jordi es manté intacta, a vegades amb alguns canvis dels més modernistes i altres, sol mantenir la seva estructura tradicional. Però, avui, us vinc a parlar que Catalunya ha quedat sense productors de roses.

Aquest any, es preveu que es vendran uns 7 milions de roses arreu de Catalunya, un 20% més que l'any passat. Però, malauradament, serà l'últim any de les roses catalanes. Esperem que alguna empresa s'animi a la seva producció a les terres catalanes.

Actualment, només queda un productor autòcton a Santa Susanna, el Maresme. I aquest, deixarà la producció a conseqüència de la forta competència que apareix des de l'estranger: Colòmbia i Equador. Segons el president de l'Associació Empresarial de Majoristes de la Flor de Mercabarna, Miquel Batlle, "la rosa és molt costosa de cultivar, necessita infraestructures que requereixen una gran inversió".

Aquesta diada es distribuiran més de 2,3 milions de flors Associació Empresarial de Majoristes de la Flor de Mercabarna

Mercabarna

L'Associació explica com els fan comandes els restaurants, les empreses i associacions per esdeveniments, com a obsequis als seus treballadors i per a decoracions. Segons Jordi Valls, el president de Mercabarna, com aquest any la diada de Sant Jordi cau entre setmana, això farà que hi hagi una major venda, ja que la gent no marxarà de cap de setmana.

En la Diada de Sant Jordi els floristes venen el 30% de les roses anuals Jordi Valls

Tancaran l'última empresa catalana que cultiva roses / tema8188

Les flors a Espanya

Només representen el 2% de les vendes per Sant Jordi. Els altres percentatges provenen d'altres països: el 63% provenen de Colòmbia, un 15% de l'Equador i un 20% dels Països Baixos.

Fa uns anys, Canàries o la Comunitat Valenciana, a part del Maresme, també enviava roses per la diada de Sant Jordi. Ara, és impossible perquè han tancat els hivernacles que tenien, segons Batlle.

El preu de les roses

Aquest any el preu rondarà els 4 euros per la rosa bàsica, tradicional. Si volem més creativitat, etc. Haurem de pagar molt més, com cada any.