Descobreix un nou tram inèdit del Camí de Ronda de Blanes

L'Ajuntament de Blanes ha obert al públic avui dijous un nou entorn natural perquè blanencs i visitants puguin gaudir dels atractius paisatgístics d'aquesta població on comença la Costa Brava. Es tracta d'un nou tram del Camí de Ronda de Blanes, al qual s'accedeix per la part posterior del Jardí Botànic Marimurtra. A diferència del què es va posar en marxa a principis d'any, que recuperava un primer tram que ja havia funcionat temps enrere, aquest nou tram és inèdit, i ressegueix l'antic accés al Viver de Llagostes que hi havia aquí.

L'alcalde de Blanes, Mario Ros, i la tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Obra Pública, Pepa Celaya, han encapçalat l'obertura del camí, que ha consistit en fer un recorregut pel nou tram recent estrenat, acompanyats de regidors i regidores de l'Ajuntament de Blanes, així com del director-gerent del Jardí Botànic Marimurtra, Josep Borrell. Les obres –executades per Aglomerats Girona S.A.- s'han enllestit en poc més de quatre mesos, i han comptat amb un cost de prop de 166.500 €. Estan cofinançades al 50% per l'Ajuntament de Blanes i pel Pla de Foment Territorial de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat.

El nou camí enllaça amb l'accés a Cala Bona per la seva part sud, i li dóna una sortida exterior que no tenia fins ara. Fins ara, si es volia sortir de Cala Bona des de la platja en direcció sud pujant pel Camí de Ronda, el camí estava barrat per una porta. L'accés exterior no era possible, pel mur perimetral de pedra que voreja exteriorment tot el jardí. Un extrem del nou tram connecta amb Cala Bona, mentre que l'altra arrenca al costat de l'entrada posterior al Jardí Botànic Marimurtra, al Carrer de l'Ermita.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Obra Pública, Pepa Celaya, s'ha mostrat satisfeta per la posada en marxa d'aquest nou tram, destacant el nou atractiu que suposarà per vilatans i visitants poder gaudir-lo: "Poc a poc anem aconseguint un dels objectius que ens hem proposat l'equip de govern: recuperar i realçar diversos elements del nostre municipi perquè els puguin gaudir tant la gent de Blanes com els nostres visitants". La regidora també ha remarcat la singularitat del nou tram del Camí de Ronda de Blanes: "Aquest nou accés transcorre per un entorn paradisíac que permet poder veure millor el penya-segat d'Es Viver, amb unes vistes increïbles que fins ara no es podien gaudir des d'un accés públic".



Un mirador

Un dels atractius afegits amb què compta el nou accés és l'acurat treball de disseny i projecció que s'ha fet, sent molt respectuosos amb l'entorn natural per no trencar precisament aquest element qualitatiu afegit. El camí fa uns 100 metres d'allargada, i per accedir-hi s'ha construït una rampa paral·lela al carrer per salvar el desnivell que hi ha des del Carrer Ermita, amb poca pendent per donar majors facilitats.

L'amplada del camí, en general, és d'uns tres metres de promig, si bé també hi ha alguns trams en què és més estret. A l'extrem del camí que dóna al mar hi ha un mirador obert a la Mediterrània, des d'on es pot contemplar la magnífica vista. Si es mira el nou camí tenint la mar de front, transcorre amb el Jardí Botànic a la dreta, mentre que a l'esquerra està delimitat per finques particulars.

L'arquitecte Xavier Cayuela de K + Q Arquitectura, que ha tingut cura del disseny i la direcció de l'obra, ha fet un traçat sinuós consensuat amb el Jardí Botànic Marimurtra, que juga amb la idea de reproduir la forma de les ones simulant les seves pujades i baixades. La tanca que separa el camí del Jardí Botànic està feta a base de pals rodons de fusta d'acàcia amb diferents alçades, per recordar també la forma d'una onada, clavats sobre un muret baix.

Els acabats que s'han fet en tot el recorregut tenen la mateixa fesomia que presenta el terra de Cala Bona, amb paviment a base de formigó continuo i peces prefabricades de color sorra, per harmonitzar amb tot l'entorn. Al costat del mirador obert al mar, també s'ha arranjat l'actual accés que estava barrat al públic, i que connecta amb el Camí de Ronda. El què es vol aconseguir amb tots aquests petits detalls és que, qui hi accedeixi, no tingui la sensació de túnel, sinó d'un camí que transcorre enmig de la natura.



Una actuació respectuosa

Seguint aquest objectiu, quan el passat mes de febrer es va fer el buidatge de terres es va realitzar seguint el pendent natural de la muntanya, dibuixant el traçat que té en l'actualitat. L'objectiu que ha menat tirar endavant aquest projecte des de l'Ajuntament de Blanes ha estat no produir alteracions a la topografia existent per no haver de fer grans moviments de terres.

Per això, malgrat la desbrossada inicial que es va haver de fer, s'ha respectat al màxim la vegetació del Jardí Botànic Marimurtra que hi havia a tocar del recorregut. D'altra banda, la pròpia direcció del Jardí Botànic es va encarregar d'efectuar el transplantament dels elements vegetals d'interès existents en el camí.