Anglès fa l'últim pas per permetre l'arribada del Bon Preu a la localitat

El supermercat es construiria on hi ha la nau d´Antex. david aparicio

El ple d'Anglès va aprovar ahir, en un ple extraordinari urgent, incorporar les modificacions proposades per Urbanisme perquè es pugui atorgar un ús comercial a les naus que l'empresa Anglès Tèxtil (Antex) SA té ubicades al costat de l'antiga fàbrica tèxtil Burés. Aquesta aprovació per part d'urbanisme és l'últim pas necessari perquè la cadena de supermercats Bon Preu pugui construir un establiment al municipi.

El consistori va iniciar aquest procés l'octubre del 2017, quan va aprovar una modificació puntual del POUM per tal de canviar els usos de les naus d'Antex. Després de realitzar diversos tràmits i enviar la proposta a la comissió d'Urbanisme de Girona, el 16 d'octubre aquest òrgan va decidir suspendre'n la tramitació mentre s'incorporaven tres modificacions: tornar a calcular l'increment de l'aprofitament urbanístic i que el nou càlcul fos més favorable; incloure unes altres parcel·les d'Antex i Procesfil lligades a la modificació; i incorporar les prescripcions fetes pel Departament de Comerç en el seu informe de data 19 de gener. Unes modificacions que es van incorporar a la proposta que va ser aprovada ahir en el ple.

Ara, el consistori enviarà de nou la proposta a Urbanisme perquè l'aprovi definitivament, l'últim pas necessari perquè Bon Preu pugui iniciar el procés per instal·lar-se al municipi. En aquest sentit, l'Ajuntament va recordar que aquestes són les úniques modificacions que han hagut de fer en el procés, ja que els informes mediambientals, de carreteres o estudis d'inundabilitat van ser favorables.

En cas que Urbanisme donés llum verda a la proposta, Bon Preu ja podrà presentar el seu projecte al consistori i a Urbanisme. «Si tot va bé, el supermercat podria estar implantat en el termini d'un any», va dir l'alcaldessa, Àstrid Desset (PDeCAT), qui va afegir que l'arribada d'aquest establiment permetrà fer millores urbanístiques a la zona. «Recuperarem i obrirem l'antic camí que unia Anglès amb la Cellera de Ter i les dues empreses privades hauran d'adequar l'entrada de les naus Burés», va afegir, entre altres millores.



Segon intent

No és la primera vegada que Bon Preu ha intentat establir un supermercat en aquest municipi del Ter Brugent. Ho va provar l'any 2014, quan Anglès estava governat per PAU (Per Anglès Units) i liderat per Pere Espinet. De fet, va ser l'intent de venda del consistori d'una de les naus de la Burés a la cadena de supermercats el que va destapar les «irregularitats» comeses l'any 2008 pel govern format per CiU i PSC i encapçalat pel convergent Pere Figuereda, en la compra de l'antiga fàbrica tèxtil a la societat Buretex SA per quatre milions d'euros.

Una compravenda que es va fer «amb càrregues no previstes» d'1,8 milions d'euros que Buretex devia a Hisenda i a la Seguretat Social, tot i que existien informes d'un notari i acords de ple en què constava que l'operació no es podia fer si existien càrregues. A més, el govern d'aquell moment també va pagar 480.000 euros d'IVA a Buretex, quan no era necessari.

La descoberta de l'existència d'aquestes càrregues per part de PAU es va fer durant l'operació de venda de la nau de l'antiga fàbrica tèxtil al supermercat Bonpreu per 225.000 euros. «El dia que havíem de signar el contracte de compravenda, el notari ens va advertir que existien deutes de l'antic propietari (Buretex)», va explicar Espinet l'abril de 2016, qui va recordar que, per aquest motiu, el supermercat es va fer enrere.