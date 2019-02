Adif licita el canvi de catenària al tram Maçanet-Caldes per 5,27 milions

Les obres de renovació de la via.

Adif ha aprovat la licitació del contracte d'obres de renovació integral de la catenària al tram Maçanet-Caldes de Malavella, de la línia convencional Barcelona-Girona-Portbou, amb un pressupost de 5,27 milions d'euros. En un comunicat emès ahir, Adif va informar que aquest contracte s'uneix a les obres que ja s'estan executant per renovar la via de manera integral en aquest mateix trajecte.

Està previst que aquestes obres durin 24 mesos i suposaran la instal·lació d'un nou fil de contacte a 3.000 volts en corrent continu, a més de la col·locació de nous elements associats a aquesta estructura com ara equips de compensació, conductors, sustentadors, atirantats, mènsules i seccionaments. També s'executaran treballs d'obra civil com ara massissos de formigó per als nous pals del sistema que s'instal·laran durant la renovació.

Adif va detallar que l'objectiu és modernitzar la línia aèria de contacte per millorar els paràmetres de seguretat i fiabilitat del sistema d'electrificació, que va subratllar que és «essencial» per a la correcta prestació del servei ferroviari en transmetre als trens el corrent elèctric. A més, va afegir que aquests treballs de renovació de la catenària permetran una millora de la velocitat comercial dels trens i reduiran la probabilitat d'incidències vinculades a aquest element i les necessitats de manteniment.