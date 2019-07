Troben mort un jove de disset anys alemany al mar a Lloret de Mar

Els serveis d'emergències van trobar ahir mort un jove de disset anys al mar a Lloret de Mar. Un bussejador va localitzar el cos ahir el matí a l'aigua, a la cala Banys. S'apunta a una mort accidental.

Els fets van produir-se pels volts de les onze del matí. La Policia Local va rebre l'alerta d'un home que feia submarinisme pel litoral de Lloret que s'havia trobat un jove mort. El cos estava a uns cinc metres de profunditat al costat de les roques, a la zona de la Cala Banys. Una platja propera a la principal de la població.



Els fets

Diverses patrulles de la Policia Local i Protecció Civil van confirmar la troballa. Després es va activar també la Guàrdia Civil, que es va fer càrrec de treure el cos per part dels Geas (Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques). El noi presentava un fort cop al cap. El jove era un noi de 17 anys alemany que havia anat a passar uns dies a Lloret amb uns amics.

Es dona el cas que dos amics seus n'havien denunciat la desaparició el dissabte a la Policia Local. A qui van explicar que havien vist per últim cop el divendres a la platja.

Els nois van relatar a la policia que aquell dia havien begut molt i que no sabien res del seu amic. La policia va expressar que la mort del jove seria accidental, ja que a tocar hi ha el camí de ronda i és des d'on s'havia pogut precipitar, tal com apunten els informes de la policia judicial.



A espera de l'autòpsia

L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. Ahir la família del jove finat va arribar a Lloret. La previsió era que al llarg del dia poguessin veure el cadàver del jove mort per identificar si es tracta del seu fill o no.

Amb aquest malaurat succés, ja són dues les persones que han perdut la vida durant la setmana passada a Lloret.

Un jove britànic de 19 anys va morir la setmana passada en caure accidentalment d'un balcó situat en la cinquena planta d'uns apartaments turístics.