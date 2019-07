Santa Coloma revoca la cessió d'uns terrenys a la Generalitat per manca d'ús

El ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners -que es va celebrar dijous al vespre- va revocar la cessió d'una finca a la Generalitat, inicialment prevista per a la construcció dels nous jutjats, per manca d'ús. L'espai és de cinc-mil metres quadrats i es troba entre el carrer Francesc Moragues i el carrer Mestral.

La cessió a la Generalitat es va realitzar per primera vegada l'any 2008, però el termini de pròrroga de cessió de l'espai va finalitzar el passat 20 de juny de 2019. Degut a la manca d'ús per part de la Generalitat, el ple de Santa Coloma va aprovar ahir cedir l'espai a la Fundació Gentis de manera gratuïta. L'entitat té previst desenvolupar-hi un servei de suport a la diversitat funcional dels infants i joves amb discapacitat que s'emmarca en el pla de la Selva i compta amb el recolzament del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Tot i això, l'Ajuntament buscarà un nou terreny amb les mateixes característiques per a la construcció dels nous jutjats.

El pla també va aprovar les dues festivitats locals per al 2020: el dimarts 14 d'abril serà la Festa del Cor i el 24 de setembre serà la Festa Major.



Més punts aprovats

La sessió del ple també va aprovar el document de Protecció Civil Municipal. Tanmateix, es va donar compte del pressupost de l'Ajuntament i de la Residència Geriàtrica.

D'altra banda, la proposta de la CUP d'establir un pla de protecció forestal va ser aprovada. Aquests preveuen instar el Govern de la Generalitat a delimitar perímetres de protecció en zones d'alt risc d'incendi, sobretot després del gran incendi de l'Ebre.

La proposta de la CUP té per objectiu promoure la creació de taules de foc municipals per tal de generar un espai de trobada entre tots els actors que intervenen en cas d'incendi. Tanmateix volen promoure i incentivar la gestió forestal sostenible.