Centenars de persones tenyeixen Blanes de violeta per declarar l'Emergència Feminista

De la mateixa manera que en tantes ocasions ja ha demostrat la seva sensibilitat en defensa de les dones amb actes reivindicatius i significats, ahir divendres Blanes es va tornar a bolcar per donar suport a la declaració d'Emergència Feminista. En aquest cas es va donar suport a la convocatòria de la 'Plataforma de Dones d'Alacant', recolzada arreu de l'estat espanyol, una nova onada de revolta feminista.

Tal com s'explica al manifest de la plataforma, llegit al començar la concentració d'ahir al vespre, les dones han declarat l'estat d'emergència, el què es decreta en casos de pertorbació de la pau. L'emergència en aquest cas és que els delictes a l'estat espanyol han crescut un 50% entre juliol i agost: 'Podem parlar de pau si han assassinat més de 40 dones al 2019? (...), quan cada 6 hores es denuncia una violació?

Sota el lema '20S, Emergència Feminista' l'objectiu de la mobilització d'ahir va ser declarar l'estat d'emergència feminista, fer un crit d'alerta respecte els assassinats, abusos sexuals, violacions i violacions en grup que pateixen les dones. Alhora, es van reclamar que es garanteixi la dotació econòmica necessària per donar compliment a les mesures legislatives de prevenció de la violència de gènere, així com de protecció i recuperació de les víctimes, entre d'altres.



'La Nit serà Violeta 2.0.S: No Tenim Por!'



Des de la Plataforma de Dones d'Alacant es va promoure que, en les accions que es dugessin a terme tingués un paper predominant el color que simbolitza la lluita de les dones: el violeta, i amb el lema 'La Nit serà Violeta 2.0.S.: No tenim por !'.La jornada reivindicativa es va encetar a la tarda, amb la instal·lació d'un Punt Lila amb informació, prevenció i conscienciació sobre la violència masclista davant l'Ajuntament de Blanes, al Passeig de Dintre. Al seu costat es va fer una xerrada-taller sobre eco-feminisme, i es van construir fanalets amb material reciclat.

Els fanalets es van encendre a partir de 2/4 de 9 de la nit, coincidint amb la concentració que va incloure la lectura de dos manifestos: el de la plataforma feminista d'Alacant i l'institucional de l'Ajuntament de Blanes, que es va encarregar de llegir la regidora d'Igualtat, Marian Anguita. L'acte el va encapçalar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, així com regidors i regidores del consistori.

El manifest institucional també decretava l'Emergència Feminista, i remarcava que aquest estiu ha estat especialment dur per a les dones, amb un repunt d'assassinats masclistes, agressions sexuals i violacions individuals i en grup. El manifest remarcava que cal ser combatives: "Estem aquí, concentrades, no amb motiu de celebració, ni per plorar per les víctimes, sinó de reivindicació. Per cridar ben fort NO TENIM POR!".

També es mostrava contundent: "Cridem perquè ja no ens queden més minuts de silenci, ara toca, en nom de totes les víctimes, sumar forces totes juntes per fer front a la barbàrie de les violències masclistes, donant llum a la foscor amb la llum violeta (...) Tenim molt de camí per fer, però la veu de les dones per tot arreu ens diu que ja no callaran".

El text institucional va fer una crida a la unió, a la suma d'esforços: "Aquesta nit som una única veu, una única força, sabem que no estem soles". Després de sumar-se com a municipi a la declaració d'Estat d'Emergència Feminista, per lluitar per una societat lliure de violències masclistes, de feminicidis i qualsevol forma de violència contra les dones, el manifest concloïa: "I la nit es farà violeta. I la llum il·luminarà la foscor".

Va ser en aquest moment quan es va encendre la il·luminació de la façana principal de l'Ajuntament de Blanes, de color violeta en tot el seu conjunt, convidant a tothom perquè encenguessin els llums d'aquesta mateixa tonalitat que s'havia demanat que es portessin a la convocatòria. Igualment, es van dipositar mans liles al símbol de la lluita feminista que s'havia dibuixat amb guix al terra del Passeig de Dintre, mentre sonava el 'Cant de Lluita' del grup 'Roba Estesa'.



Centenars de participants en la manifestació i suport dels 'Docus'



Després d'una breu pausa perquè tingués lloc l'habitual concentració que es fa a Blanes cada divendres demanant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, poc abans de les nou de la nit, va començar una manifestació que va congregar centenars de persones. Majoritàriament van participar-hi dones, però també molts homes que es van afegir a la convocatòria. La mobilització va sortir des de davant de l'edifici consistorial, al Passeig de Dintre, i va fer un recorregut circular pel centre de la vila fins retornar al punt d'origen.

Encapçalava la marxa una pancarta amb el lema 'La Nit Serà Violeta 2.0.S: No Tenim Por!', el mateix text de l'altra pancarta que es va penjar ahir al matí al balcó principal del consistori. Quan la manifestació va passar pel Carrer Raval, on s'estava preparant la sessió inaugural del 10è aniversari de 'Docus a la Fresca', l'entitat organitzadora va afegir-s'hi per donar suport a la manifestació, tenyint de llum lila el seu respectiu recinte mentre sonava la cançó de Miguel Bosé 'Que Vivan las Mujeres'.

El Servei de Polítiques d'Igualtat i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Blanes s'ha encarregat de l'organització de totes aquestes activitats, comptant amb el suport de la Plataforma de Dones de Blanes, l'Associació de Dones Artesanes de Blanes (ADAB), l'Associació Dona Terra, l'Associació de Dones Empresàries i l'Associació Cultural La Focal.