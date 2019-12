Neix una plataforma a Santa Coloma que qüestiona la gestió financera municipal

Un grup de persones anònimes ha engegat una plataforma digital que qüestiona la gestió financera de Santa Coloma de Farners. Sota el nom de Control Ciutadà, han creat un vídeo a les xarxes socials amb la finalitat «d'informar» els ciutadans. Els anònims es descriuen al perfil de la seva pàgina de Facebook com «una pàgina per informar els colomencs sobre la gestió que fa l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners dels seus diners».

La plataforma, que té presència a Facebook i al Youtube, i és de recent creació –no se li coneixen publicacions abans del 26 de novembre–, qüestiona primerament l'aprovació dels pressupostos, de la qual en destaquen que hi ha una partida de 31.100 euros destinada a material d'oficina.

A més a més, també han creat un vídeo que ressalta l'endeutament bancari de l'Ajuntament –les dades són del 2017– i el situa en 6,5 milions d'euros. D'altra banda, en el vídeo penjat a les xarxes apareixen un seguit de preguntes: «Com ho pagarem? Apujant el sou a l'alcaldessa? Més personal?», i tot seguit subratllen que la despesa de personal de l'Ajuntament se situa el 2019 en 4.983.970 euros, una xifra que suposa, segons el portal de transparència de la Generalitat, uns 386 euros per persona i 145.596 euros més que el 2018, quan la plantilla municipal tenia un cost de 4.838.374 euros.



Les incògnites

Aquesta, però, no és l'única pàgina que qüestiona els sous i el repartiment de la despesa de l'Ajuntament. A Facebook hi ha una altra pàgina anomenada «Santa Coloma de Farners-Supervisió i regeneració política des de baix», que no és de recent creació i que també parla de temàtiques similars. En aquest cas, la pàgina compta amb un centenar de seguidors i, entre d'altres, comparteix continguts del partit de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) del municipi.