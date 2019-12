De la intolerància a l'ou a un imperi de productes naturals que factura 23 M

Naturitas s'ha convertit en una de les cares visibles de la reconversió del polígon industrial de Massanes. L'empresa, que al mes d'abril va traslladar la seva producció a la Selva, ha quedat petita en poc més de sis mesos i ampliarà la seva infraestructura amb una parcel·la adjacent de 5.500 metres quadrats on hi adheriran una nova nau que preveuen que entri en funcionament el proper estiu. D'altra banda, també estudien obrir una botiga de proximitat per tal que els veïns de Massanes puguin adquirir els productes al costat de casa. Un dels cofundadors del negoci, Josep Casas, explica que tot plegat va néixer de la necessitat més que dels seus estudis: «Jo soc enginyer de carreteres però tinc intolerància a l'ou i a la lactosa. Recordo que vivia a Madrid i tenia dificultats per trobar productes específics d'alimentació o, si n'hi havia online, tardaven molt a portar-te'ls a casa». Aquí rau el secret, segons Casas, d'aquest e-commerce: garantir l'enviament en un dia laborable. D'aquesta manera el 2014 va fundar l'empresa amb el seu soci, Esteban Humet, un enginyer de telecomunicacions a qui va conèixer realitzant un màster.

Naturitas actualment té més de 90.000 productes de parafarmàcia, cosmètica natural, higiene, alimentació bio i suplements. Gràcies als seus aproximadament 140 treballadors, 80 a Massanes, ha aconseguit posicionar-se i ser present a tot l'Estat espanyol, així com Portugal, França i Itàlia, on també disposa d'un centre logístic a Turí per poder complir amb els terminis d'entrega que anuncia. El dirigent explica que tancaran el 2019 amb una facturació de 23 milions d'euros, una fita que gairebé duplica la xifra aconseguida el 2018, quan va ser de 13,5 milions, i que de moment no esperen fer cap ampliació de capital després que la família Uriach entrés en l'accionariat de l'empresa el passat mes de març per una xifra que no s'ha donat a conèixer.

A Massanes, Casas explica que l'ampliació de l'empresa hauria d'estar enllestida a finals d'estiu, un fet que també suposarà la incorporació d'una vintena de treballadors: «Volem créixer a curt termini», subratlla. El dirigent insisteix que el principal factor que va propiciar el trasllat del centre logístic a la Selva, a banda de l'increment de la producció, va ser la ubicació: «Ens hem traslladat quatre vegades però al final a Massanes hi havia totes les condicions amb la nau, la ubicació...». A més a més, seguint la idea del gegant de l' e-commerce, Amazon, han començat a fer visites guiades a la nau: «Volem ser propers als nostres clients i pensem que aquesta és una bona activitat per aconseguir-ho».



La revitalització del polígon

Per l'alcalde del municipi, Joan Pou, la incorporació de Naturitas, juntament amb la construcció d'una seu logística del gegant holandès Huijbregts Groep, que tindrà una espectacular alçada de 25 metres, està visibilitzant la feina que s'ha fet en els darrers anys per tornar a posar en marxa una zona que després de la crisi va quedar mermada. «El principal problema va ser que el polígon va quedar a mig acabar perquè va venir la crisi i s'havia de fer una subestació elèctrica que costava 6 milions», explica l'alcalde. Ara, amb aquests problemes resolts, valora positivament la revitalització: «Estem contents perquè milloraran l'economia del poble i aportaran llocs de feina», conclou.