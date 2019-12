La CUP de Santa Coloma desvela que hi ha canonades d'uralita

La portaveu del grup municipal de la CUP de Santa Coloma de Farners, Sylvia Barragán, va apuntar en el penúltim ple que hi hauria 14 quilòmetres de canonades fetes d'un material anomenat «fibrociment», popularment conegut com a uralita. La cupaire va mostrar preocupació davant el fet que aquestes canonades porten aigua corrent cap al poble: «Se'ns diu que el tema de fibrociment no té importància si no es trenca, però clar, si estem parlant de canonades que porten aigua, potser té una afectació cap a la salut de les persones», va apuntar. Durant la seva intervenció, la portaveu va insistir en la «preocupació» que genera que hi hagi canonades fetes d'aquest material, que té una vida útil d'entre 20 i 25 anys i que posterirment perd propietats i pot propiciar contaminació. De fet, hi ha una directriu de la Unió Europea que obliga a substituir les infraestructures fetes amb uralita i l'Organització Mundial de la Salut alerta que l'exposició a la uralita està vinculada amb la causa de càncer.

El regidor d'Independents encarregat del Promoció Ciutadana, Pep Prat, va reconèixer que efectivament hi ha 14 quilòmetres de canonades afectades. Tot i això, ahir, qüestionat per aquest punt i per si es faria alguna actuació, va respondre que resta a l'espera «d'un informe tècnic que ens digui si pot contaminar l'aigua» i va afegir que el cost de canviar-ho tot seria d'1,5 milions d'euros.