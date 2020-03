Santa Coloma efectua les primeres denúncies per incomplir el confinament

L'Ajuntament de Santa Colma de Farners ha anunciat que la policia local ha aixecat les primeres actes per incomplir l'ordre de confinament i de tancament d'establiments. Fonts municipals han detallat que la primera denúncia s'ha produït aquest matí quan els agents han alertat una persona que estava realitzant footing al Parc de Sant Salvador. Tanmateix han obert expedient a un bar que estava obert al públic, incomplint l'ordre de tancament.

L'alcaldessa del municipi, Susagna Riera (JxCat), ha recordat que "fer esport ara mateix no és una necessitat bàsica i el confinament és obligatori". L'alcaldessa ha explicat que hi ha patrulles de la policia local i de mossos d'esquadra efectuant controls per fer complir la normativa. També ha subratllat que "se sancionarà a tothom que ho incompleixi i estigui al carrer". Riera ha recordat que s'ha habilitat una xarxa de voluntaris per poder ajudar als col·lectius més vulnerables i ha remarcat que els colomencs poden telefonar a la policia local per a ser atesos o demanar ajuda.

Finalment, des de l'Ajuntament han recordat que les sancions per incomplir el confinament i el tancament d'establiments pot ser d'entre 3.000 i 60.000 euros, en funció de la gravetat de la infracció.