CCOO denuncia l'empresa NORA per obligar la plantilla a treballar tot i els casos positius

El sindicat de Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat l'empresa de residus Nora –que gestiona la recollida d'escombraries en la majoria de municipis de la Selva– a Inspecció de Treball per obligar la plantilla de 25 treballadors del torn de nit de Blanes a treballar durant dos dies mentre esperaven els resultats de les proves PCR. Els fets, tal com va avançar ahir Diari de Girona, es van produir a mitjans de la setmana passada quan quatre treballadors del torn de nit van donar positiu per covid-19. El brot es va escampar i, segons les darreres dades, afecta 21 treballadors entre positius (12) i aïllats (9). Segons el sindicat, el Departament de Salut va requerir a l'empresa fer proves PCR de manera immediata a tots els treballadors del torn de nit i va recomanar a la direcció que tota la plantilla que havia entrat en contacte amb els positius es quedés a casa com a mesura preventiva fins a obtenir els resultats de les proves, que es van realitzar divendres i el resultat de les quals es va conèixer diumenge.

D'altra banda, l'Agència de Salut Pública va confirmar ahir que «de moment» no hi ha més positius, tot i que s'ha realitzat tests PCR a una seixantena de treballadors que correspondrien als torns de tarda i de nit, mentre que encara no s'haurien fet les proves als treballadors del torn de matí.

Des de CCOO denuncien que l'empresa va ignorar les recomanacions de Sanitat i que va «posar en risc la resta de la plantilla» perquè hauria donat ordres perquè es continués treballant sense prendre cap mesura addicional, com per exemple limitar l'ús d'espais compartits com el menjador o els vestidors. El delegat de CCOO a l'empresa, Jesús Fernández, apunta que l'empresa ha reaccionat «tard» i afegeix que s'ha comès «una negligència» perquè la direcció hauria pogut moure torns o prendre mesures per evitar el contacte dels treballadors amb anterioritat. El sindicat considera «una greu vulneració del dret a la salut de la plantilla» aquests fets i demana a l'empresa «amb caràcter d'urgència» que prengui les mesures.

A més a més, des del comitè de riscos laborals de la plantilla de Santa Coloma de Farners han criticat que la direcció no els va informar del brot de Blanes fins aquest dimarts i han afegit que «tot just avui ens han passat un nou protocol amb mesures de seguretat actualitzades i amb la imposició de la mascareta, fins ara seguíem el protocol que ens van activar el mes de març».



La resposta de l'empresa

El president del Consell Comarcal –administració copropietària de Nora–, Salvador Balliu, ha respost que el torn de nit «ha estat aïllat i confinat a casa seva» i que «continuem treballant amb Salut per detectar tots els possibles casos».