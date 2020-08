Denuncien irregularitats en la gestió de l'aigua a Riells

La plataforma Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea denuncia irregularitats en la gestió del servei d'aigua per part de l'empresa gestora, Abastaments d'Aigua del Tordera. Des de l'entitat critiquen la «manca de claredat de l'equip de govern» en la darrera reunió amb l'Ajuntament –amb majoria absoluta d'ERC– i l'empresa PWACS, que està realitzant una auditoria del servei. «Vam comprovar una vegada més la manca de claredat de l'equip de govern a l'hora d'encarar el futur del servei d'aigua, i les nombroses contradiccions de les dades facilitades per l'empresa gestora», apunten des de la plataforma.

L'entitat manifesta que «la situació del servei d'aigua de Riells i Viabrea és del tot irregular». Des de la plataforma subratllen que la gestió privada de l'empresa, fa més de 30 anys, representa «un benefici net del 16% sobre el total de la despesa». També critiquen la manca d'inversions en la millora de la xarxa: «Es perden 39 de cada 100 litres d'aigua, manca una estació de tractament de l'aigua potable, ara només s'afegeix clor».

L'entitat defensa la necessitat de construir una Taula per a l'Aigua que contempli la possibilitat de municipalitzar el servei i permetre als ciutadans decidir quin model volen seguir. «Creiem arribada l'hora de constituir properament una Taula per l'Aigua Pública de Riells i Viabrea i ens comprometem a treballar per poder dialogar amb totes les entitats socials del poble, i persones individuals interessades, per tal de poder realitzar una reunió conjunta el proper mes de setembre en la qual acordem els objectius i la millor forma d'assolir-los». L'entitat compta amb el suport dels grups municipals de la CUP, Junts per Riells, el PSC, Podem i En Comú.

Segons Aigua és Vida, la reunió celebrada entre l'ens, l'Ajuntament i l'empresa auditora per conèixer els primers resultats de l'auditoria preveu la proposta de realitzar un contracte de 4 anys amb l'actual empresa gestora per compensar els 300.000 euros en actius que perdria l'empresa si la gestió passa a ser municipal. La plataforma i l'oposició, però, critiquen la mesura argumentant que això els «hipotecaria» quatre anys més.

Els antecedents

La situació de la gestió de l'aigua a Riells i Viabrea és, si més no, peculiar. L'empresa Abastament d'Aigua del Tordera S.L. gestiona el servei tot i que només és titular d'un 40% de la xarxa, segons va precisar l'alcalde, Josep Maria Bagot (ERC) l'any 2017 després d'aprovar per ple una comissió per estudiar aquest tema. El fet és que no hi ha cap concessió municipal i els acords privats de la societat amb promotors de les urbanitzacions –propietaris de les infraestructures, incloent-hi els pous– i amb el consistori s'han allargat des de fa tres dècades en una situació «alegal» que l'Ajuntament intenta legalitzar des de fa tres anys.

Actualment, els pous que abasteixen d'aigua són fora del terme municipal i hi ha veïnats, com ara els de Can Hosta o Ordenació, que encara no han estat recepcionats. Des d'Aigua és Vida, però, puntualitzen que hi ha uns pous municipals que «l'empresa va decidir tancar quan va adquirir» els drets d'explotació.