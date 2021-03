La corporació del Maresme i la Selva permet acompanyants a embarassades

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha permès des d'aquesta setmana que les dones embarassades tornin a entrar acompanyades d'una persona per fer-se una ecografia obstètrica. Fa un any el servei de Ginecologia de la corporació va restringir l'entrada dels acompanyants per evitar la propagació del virus i per això les dones gestants havien d'entrar soles a la consulta. Ara, amb la disminució de casos positius als hospitals que gestiona l'entitat sanitària, es recupera l'acompanyant. Tot i així, recorden que cal rentar-se les mans abans d'entrar i sortir del centre i portar mascareta tota l'estona (preferiblement quirúrgica o FFP2).

També a les cessàries

D'altra banda, des d'aquest mes les mares de l'Alt Maresme i la Selva Marítima que han de donar a llum a l'hospital Sant Jaume de Calella per cesària no urgent poden estar acompanyades durant el procés quirúrgic. D'aquesta manera es vol afavorir la satisfacció de les gestants i disminuir els nivells d'angoixa que pot representar aquest procés per a elles. Des d'inicis de març s'han portat a terme un total de quatre cesàries amb acompanyament.

El fet que les mares que s'han de sotmetre a una cesària no urgent puguin escollir la persona que volen que les acompanyi en el part aporta nombrosos beneficis, com són l'augment de la satisfacció de la gestant, la disminució de l'angoixa, la disminució de la necessitat d'administrar fàrmacs per calmar el dolor, a més de la implicació de l'acompanyant en el procés de part i de possibilitar el contacte pell amb pell en el cas que la mare no el pugui dur a terme immediatament després d'haver tingut el nadó.

Cal tenir present que l'hospital de Blanes no té servei de ginecologia.