ASPEC diu que l'atac a una professora a Vidreres és «la punta de l'iceberg» i afirma que les agressions són «freqüents»

ASPEC·SPS ha assegurat que les agressions a docents com la que va passar ahir a Vidreres "no són casos aïllats" sinó la "punta de l'iceberg". En un comunicat, el sindicat ha afirmat que les agressions són "molt freqüents" en certs entorns i "especialment des de la implantació de l'anomenada escola inclusiva". Ha afegit que la majoria de les vegades hi ha "la més absoluta impunitat" i "una autèntica llei del silenci" on les agressions es denuncien "molt poques vegades".

ASPEC ha acusat direccions de centres i inspecció de mirar sovint "cap a un altre costat" i ha demanat a Educació que reconegui els docents com a autoritat pública, que s'actualitzi el règim disciplinari.



A més, ha demanat que s'apliqui "tot el rigor de la llei", amb responsabilitats subsidiàries de pares o tutors dels fills menors.