Els calamars de la romana del Cafè Terrassans de Blanes han estat escollits com els millors de les comarques gironines, segons una enquesta popular realitzada per la publicació gastronòmica Va de Gust. Al mateix temps, la menja del local selvatà ha quedat en segona posició a nivell de Catalunya, ja que el primer premi se l'ha endut el Restaurant Mediterrani Blau, a Amposta.

Va de gust va proposar als seus lectors que suggerissin els establiments on es cuinaven els millors calamars a la romana d’arreu de Catalunya. Les diferents recomanacions es van traduir en una enquesta popular reduïda a 10 locals, entre els quals hi participaven sis de gironins: el Bar El Corsari (Sant Feliu de Guíxols), el Restaurant L'Escon (Llambilles), el Bar Restaurant Aiguaviva (Aiguaviva), el Restaurant Can Costa (Figueres), el Bar Restaurant Can Guix (Olot) i el Cafè Terrassans (Blanes).

Amb més d'un miler de participacions en l'enquesta, el Cafè Terrassans va obtenir un 37% dels vots totals. D'aquesta manera va obtenir la millor nota entre els locals gironins i, a més, la segona millor nota a escala de Catalunya.

Aquest dilluns, un representant de la publicació ha fet entrega d'una placa que acredita aquest guardó a l'establiment blanenc.

Més de 50 anys d'antiguitat

El Cafè Terrassans, ubicat al costat de l'Ajuntament de Blanes, va obrir l'any 1962 i, ja des dels seus inicis, es van dedicar a l'elaboració de diferents tapes, entre elles els populars calamars a la romana. Actualment, l'establiment el regenten Fèlix Bota i la seva filla, Sara Bota.