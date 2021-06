Lloret de Mar ha presentat la Ruta del Vermut «Vermulloret», amb 24 establiments participants que ofereixen cadascun una proposta de vermut personalitzada.

La iniciativa, organitzada pel Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries, es va presentar divendres amb la col·laboració de l’Ajuntament. La ruta, que vol posar en valor «aquesta activitat social catalana que és anar a fer el vermut», tindrà lloc fins al 18 de juliol.

Cristina Carbó, membre de la junta directiva de l’Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries, va explicar que estan «molt contents amb l’alta participació que ha tingut la iniciativa», que compta amb un total de 24 establiments participants.

Per la seva banda, Lara Torres, regidora de Bars, Restaurants i Cafeteries, va destacar que «es tracta d’una proposta público-privada que vol incentivar la dinamització en un moment en què el sector necessita tornar a la normalitat».

Finalment, l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va explicar que «serà una temporada d’estiu en què esperem recuperar el turisme internacional». Dulsat va assegurar que des del consistori hi posen «tots els esforços, però també hi tenen molt a veure aspectes de geopolítica i per tant el turisme de proximitat, que valoren molt aquestes propostes».

Concurs «vermupassport»

La Ruta de vermuts s’incentivarà amb el «vermupassport», un concurs que consisteix a gaudir sis de les 24 propostes que ofereixen els diferents establiments per tal de poder participar en el sorteig de dues entrades per al festival SOM de Mar i altres premis.